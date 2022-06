Al momento de migrar, el plan de muchos colombianos es conseguir un trabajo con un buen salario con el fin de enviar dinero a su familia y, al mismo tiempo, poder tener una vida estable.



Estados Unidos es uno de los destinos más apetecidos por los colombianos debido a su relativa cercanía al país y a las numerosas oportunidades de trabajo que ofrece para extranjeros en todos los campos y áreas profesionales.



A pesar de eso, no muchos conocen cómo funcionan los salarios mínimos en el país norteamericano, pues estos pueden variar dependiendo el estado, el tipo de trabajo, la edad, entre otras.

Los estados con el mejor salario mínimo

En EE. UU., al ser un estado federal, cada región del país cuenta con normas que solo aplican para ese lugar. Sin embargo, también se debe tener en cuenta que existen leyes federales que rigen para todos los estados, siendo una de ellas el mínimo que se le puede pagar a un trabajador por hora.



El Departamento de Trabajo decretó que el salario mínimo federal debe ser de 7,25 dólares por hora. Más de 30 estados, no obstante, cuentan con un salario mínimo mayor al federal tras estudiar el costo de vida en aquellos lugares.

Por lo que, en principio, si usted quiere ganar más dólares por hora puede preferir alguno de estos estados a la hora de migrar.



La capital, Washington D.C., tiene el salario mínimo más alto: 15,20 dólares por hora, seguido por el estado de Washington, ubicado al oeste, con 14,49 dólares la hora. El top cinco lo completan Massachusetts, con 14,25 dólares ; California, con 14 dólares (para las empresas con menos de 25 empleados); y Nueva York, con 13,20 dólares.

Inflación y costo de vida

A pesar de el gran valor que tiene el trabajo por hora en algunos estados (en Washington, trabajando cinco días a la semana se puede ganar 608 dólares, es decir, 2,4 millones de pesos), debe tener en cuenta el costo de vida en esos lugares, pues no es coincidencia que sean de las regiones más costosas en Estados Unidos.



Según la web costodevida.com, por ejemplo, el alquiler mensual promedio de un apartamento de una sola habitación en el centro de Washington es de más de 1.800 dólares. Eso, sin contar alimentación, seguro médico, servicios de agua, luz, gas; ni impuestos.



Con una ganancia de 608 dólares a la semana, equivalente a 2.432 dólares al mes, queda un saldo muy pequeño para poder enviar dinero a Colombia.



En Los Ángeles, California, uno de los estados más concurridos por migrantes, el costo de un apartamento de una sola habitación en el centro al mes ronda los 1.900 dólares.



Si se hacen las cuentas, entonces, con un salario mínimo de 2.240, sería apenas suficiente para subsistir en la ciudad.



Hay que tomar en consideración, además, que la inflación está en su punto más alto en EE. UU. En mayo creció 8,6 por ciento a comparación del mismo mes del año pasado. Los productos que más subieron su precio fueron los alimentos y la gasolina, que tocó máximos históricos al llegar hasta 5 dólares el galón.

Trabajo para migrantes irregulares

Otro factor a tener en cuenta es si su entrada al país se hizo de manera regular o no, pues algunos beneficios no podrían aplicarle en caso negativo. Por ejemplo, una persona con certificado de educación superior y con varios años de experiencia puede ganar, en promedio, más que una persona que entró al país de manera ilegal y que no cuenta con estudios superiores.



En este último escenario, muchos empleadores se aprovechan para pagar por debajo del valor mínimo, llegando hasta los cinco dólares la hora.



Por tal motivo, en lo posible se debe procurar por regularizar su situación migratoria para acceder a trabajos de una mejor calidad con los que pueda ahorrar y enviar a su familia en Colombia.



En este contexto, en el que 'todo está caro', entonces debe hacer cuentas antes de emprender un viaje a Estados Unidos y todos los costos que este representa. Por ejemplo, hay estados que no tienen un salario mínimo muy alto pero el costo de vida es menor, especialmente los ubicados en el centro del país.



A su vez, en lo posible, intente buscar vivienda a las afueras de la ciudad y si va solo puede compartir el espacio con compañeros de apartamento para dividir gastos como la renta, los servicios y la alimentación.



Esta alternativa es una medida que han tomado miles de colombianos por la falta de oportunidades en el país. De hecho, en 2021 se rompió el récord de remesas o de dinero enviado desde EE. UU. hacia Colombia, con más de 8.500 millones de dólares transferidos, lo que significa un aumento del 24,4 por ciento frente a 2020.

