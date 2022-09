Estados Unidos se toma "en serio" la amenaza del presidente ruso Vladimir

Putin de usar armas nucleares en la guerra de Ucrania, dijo el miércoles un portavoz de la Casa Blanca, que anunció "graves consecuencias" si avanza en ese sentido.



"Es una retórica irresponsable de una potencia nuclear", dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, entrevistado por la cadena 'ABC'.



"Estamos monitoreando lo mejor que podemos su postura estratégica para poder modificar la nuestra si es necesario. No hemos visto ninguna indicación de que eso sea necesario en este momento", agregó.



El anuncio de Putin

El presidente ruso, Vladímir Putin, puso este miércoles en pie de guerra a los rusos al decretar la movilización parcial de 300.000 reservistas rusos para la guerra en Ucrania, medida que busca contrarrestar lo que llamó "chantaje nuclear" de la OTAN, que se propone "destruir" a Rusia.



"A día de hoy nuestras Fuerzas Armadas actúan a lo largo de una línea de combate que supera los mil kilómetros, combaten no sólo contra formaciones neonazis, sino prácticamente contra la máquina militar del Occidente colectivo", dijo Putin durante un discurso televisado.



La medida, una reacción "desesperada", según la propia Unión Europea, es a todas luces un reconocimiento del fracaso de la "operación militar especial" en Ucrania, que en casi siete meses de combates no ha logrado el principal objetivo, conquistar el Donbás, e incluso ha cedido en las últimas semanas territorio en las regiones de Járkov y Lugansk.



Para el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, la movilización es "una tragedia, ante todo, para el pueblo ruso", y también un resultado de la "incapacidad del Ejército profesional" de Rusia, según dijo hoy su portavoz Serhiy Nikíforov, sin mencionarlo.



Putin, según los analistas, admitió con esta medida por primera vez que su país está en guerra, aunque el jefe del Kremlin insiste en que los soldados rusos no sólo combaten con Ucrania, sino también con sus aliados occidentales.



La movilización sigue a la convocatoria para este viernes de referendos de integración con Rusia en las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, y en los territorios ocupados del sur de Ucrania en las regiones de Jersón y Zaporiyia, consultas ya condenadas por la comunidad internacional.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP y EFE

