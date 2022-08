El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó el martes una ley para impulsar el desarrollo y la producción de semiconductores en el país ante el temor de que China se convierta en la potencia dominante de este sector.



La Ley Chips y Ciencia contempla una inversión total de 280.000 millones de dólares, de los que 52.700 millones están dirigidos a fomentar la construcción y ampliación de fábricas nacionales de semiconductores con subsidios y créditos adicionales.

Además de la inversión en estos componentes cruciales para la electrónica moderna, el texto prevé decenas de miles de millones de dólares para investigación y desarrollo.



La ley, que el Congreso aprobó a finales de julio, representa una victoria para Biden tras una pugna prolongada y es una buena noticia para su partido de cara a las elecciones de mitad de mandato.

"(La ley) amplifica nuestros esfuerzos para fabricar semiconductores aquí en Estados Unidos", dijo Biden, quien elogió a los empresarios, a quienes se refirió como "la razón por la que soy optimista sobre el futuro de nuestro país".

Demanda disparada

La demanda mundial de semiconductores se disparó durante la pandemia y provocó una escasez mundial que se agravó con la clausura de fábricas chinas por rebrotes de covid-19.



Estados Unidos ha sufrido particularmente por esa escasez y ha reducido drásticamente su participación en la producción mundial en los últimos años, dando un margen de ventaja a Asia.



La falta de semiconductores detuvo considerablemente la producción de automóviles durante el año pasado y derivó en un aumento de precios en la industria automotriz.

Presión de China

Xi Jinping, presidente de China en su visita a Hong Kong Foto: Justin Chin/Bloomberg

Biden también aseguró que China intentó influir para que no saliera adelante la ley. "No es de extrañar que el Partido Comunista Chino presionara activamente a las empresas estadounidenses contra este proyecto de ley".



"Hace más de 30 años, en América se hacía el 40 % de la producción mundial de estos chips", explicó Biden, pero luego "algo sucedió" y hoy apenas se produce "el 10 % de los semiconductores".



Así, añadió, "Estados Unidos debe liderar en el mundo la producción de estos chips avanzados".



Biden recordó una anécdota de hace unos años, cuando se reunió con el presidente

chino, Xi Jinping.



"Me pidió que definiera EE. UU. con una sola palabra y dije posibilidades. En EE. UU., todo es posible", añadió. En la firma, el presidente estuvo acompañado, entre otros, por la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, cuya visita a Taiwán la semana pasada ha tensado las relaciones entre Pekín y la Casa Blanca.



En el acto se recordó además que la firma estadounidense Micron Technology acaba de anunciar que planea invertir 40.000 millones de dólares en la fabricación de semiconductores en el país norteamericano.



El fabricante de chips, con sede en Idaho, anunció que la inversión creará 40.000 nuevos puestos de trabajo, incluidos 5.000 puestos técnicos y operativos altamente remunerados.







REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP y Efe

