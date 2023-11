Joe Biden cumple 81 años y reabre debate sobre la edad del presidente de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cumplió 81 años este lunes y lo celebró con el tradicional indulto de los pavos de Acción de Gracias en la Casa Blanca, mientras su edad sigue siendo tema de preocupación entre los votantes de cara a las elecciones de 2024.

"Por cierto, hoy es mi cumpleaños... Es difícil cumplir 60 años", dijo el presidente entre risas en la ceremonia. "Es el 76º aniversario de este acontecimiento... y quiero que sepan que yo no estuve en el primero".



(Lea también: Varios expresidentes le piden a Joe Biden intervenir en conflicto entre Israel y Hamás).



El demócrata es el mandatario de más edad en la historia de Estados Unidos y, si gana un segundo periodo en las presidenciales del año que viene, tendrá 86 años cuando termine.

Facebook Twitter Linkedin

El presidente estadounidense Joe Biden en su discurso a la nación. Foto: AFP

Biden, como hizo este lunes, tiene la costumbre de bromear al respecto y su equipo señala que tiene una agenda intensa y ajustada que dejaría agotada a gente incluso mucho más joven que él. De todos modos, una encuesta tras otra muestran que la edad del presidente es la mayor preocupación de los votantes estadounidenses.



Esto se ha visto reforzado por una serie de tropiezos, resbalones y traspiés del presidente, desde perder el equilibrio en la escalerilla del Air Force One hasta dar respuestas a veces consideradas incoherentes durante las ruedas de prensa.



A pesar de que a sus 77 años el expresidente Donald Trump -con quien Biden probablemente se enfrentará el año que viene en las urnas- también ha tenido una serie de metidas de pata, la preocupación entre los votantes no es la misma.



"No se trata de la edad. Se trata de la experiencia del presidente" Biden, zanjó este lunes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

Facebook Twitter Linkedin

El episodio ocurrió durante un mitin en Florida. Foto: AFP

La funcionaria alabó la "sabiduría" y la "resistencia" de Biden, recordando a los periodistas su agotador viaje secreto a Kiev, devastada por la guerra, a principios de este año.



(Siga leyendo: Fentanilo y migración: los temas claves del encuentro entre Joe Biden y López Obrador).



Biden celebrará su cumpleaños como suele hacerlo con su familia durante su visita anual a la isla de Nantucket esta semana: "Con una tarta de coco, que es algo que hacen tradicionalmente", añadió Jean-Pierre.

Cifras desalentadoras para Biden

Biden "no está haciendo muchas cosas mal", pero está luchando por cambiar las percepciones sobre su edad, así como sobre otras cuestiones como la economía, dijo David Karol, profesor de gobierno y política en la Universidad de Maryland.



"Está lúcido, pero la gente tiene esa percepción", señaló la experta a la AFP.

Facebook Twitter Linkedin

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Foto: AFP

Si es reelegido el año que viene, Biden dejará el cargo con nueve años más que Ronald Reagan, que ostentaba el récord, cuando dejó la presidencia a los 77 años.



La Casa Blanca ha hecho caso omiso de los sondeos de opinión, ya que los demócratas han cosechado una serie de éxitos electorales recientemente. Pero las cifras son desalentadoras para el partido.



El 74 % de los encuestados opina que Biden sería demasiado viejo para un segundo mandato, frente al 50 % que piensa eso de Trump, según una encuesta reciente de ABC/Washington Post.

Facebook Twitter Linkedin

Ronald Reagan ostentaba el récord de mayor edad. Foto: Jerome / AFP

Un estudio de opinión de Yahoo/YouGov reveló que el 54 % de los estadounidenses dice que Biden ya no tiene "la competencia para desempeñar el trabajo de presidente", frente al 41 % que pensaba eso antes de las elecciones de 2020.



(Le recomendamos: Video: la reacción de Antony Blinken cuando Joe Biden llamó dictador a Xi Jinping).



La campaña de Biden se ha dedicado a destacar los propios errores de Trump antes de una posible revancha en 2024.



Ansioso por contraatacar, Trump publicó este lunes una carta de su médico en la que hacía referencia a una evaluación realizada hace dos meses en la que las pruebas mostraban que sus "exámenes cognitivos eran excepcionales".



AFP