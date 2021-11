Presidente Joe Biden buscaría la reelección en la contienda del 2024

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene la intención de buscar la reelección en la contienda electoral del 2024.



Así lo confirmó Jen Psaki, portavoz de la Casa Blanca, en una rueda de prensa en la que se le cuestionó si realmente Biden está considerando su voluntad de postularse nuevamente.

“Esa es su intención”, afirmó Psaki, según reportó el diario ‘El País’.



Las declaraciones de la portavoz de la Casa Blanca llegan solo días después de que varios medios estadounidenses afirmaran que Biden le dijo a las personas de su núcleo más cercano que planea postularse para la reelección en el 2024.



Según el diario ‘The Washington Post’, este mes Biden habría asegurado en medio de una recaudación de fondos que espera buscar un segundo mandato.



"Lo único que le he oído decir es que planea postularse de nuevo", confirmó el exsenador y amigo de Biden, Chris Dodd.



(Lea también: 'Kamala Harris no pelea batallas ajenas')

Facebook Twitter Linkedin

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Foto: EFE/EPA/Yuri Gripa

‘The Washington Post’ indicó que la finalidad de este mensaje de reelección es ‘aplastar’ la creencia de muchos demócratas de que Biden no puede aspirar a un segundo mandato debido a su edad, ni tampoco por la caída en su popularidad.



Es de recordar que Biden es el presidente más longevo de la historia de Estados Unidos: el hombre cumplió 79 años el pasado 20 de noviembre y tendría 82 años para el momento de las elecciones de 2024.



Según el diario citado, este mensaje también busca congelar el campo de otros posibles aspirantes a la presidencia.



(Le puede interesar: Cámara baja aprueba plan de reforma social de Biden y pasa al Senado)



Pero ‘The Washington Post’ consultó a un grupo de más de 20 demócratas que no creen que Biden tenga opciones reales de aspirar a la reelección.



"¿Cuál será su salud en los próximos tres años? (...) Todo lo que tienes que hacer es mirar las tablas de mortalidad en Estados Unidos para entender lo que estoy diciendo”, dijo una fuente anónima señalando que Biden no estaría en condiciones de salud para asumir nuevamente el mando de EE. UU.



Por su parte, asesores de Biden le dijeron a dicho medio que la salud del mandatario no es una preocupación que impida que adelante otra campaña.



EL TIEMPO

Más noticias

Biden retoma funciones presidenciales tras breve traspaso a Kamala Harris

Cumbre de los ‘tres amigos’, marcada por tensión comercial y la migración

Estados Unidos supera las cien mil muertes por sobredosis de drogas