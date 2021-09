Blinken se reunirá virtualmente con Israel y tres países árabes el viernes

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, se reunirá virtualmente el viernes con sus homólogos de Israel y tres estados árabes para conmemorar el primer año de la normalización de sus relaciones, anunció el martes el Departamento de Estado.



(Le puede interesar: Blinken destaca la 'profunda resistencia' que mostró EE. UU. tras el 11S)

Blinken se reunirá con los ministros de Relaciones Exteriores de Israel, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Marruecos para "conmemorar el primer aniversario de la firma de los Acuerdos de Abraham y discutir formas de profundizar aún más los lazos y construir una región más próspera", dijo un portavoz.



El 15 de septiembre de 2020, Emiratos Árabes Unidos y Baréin se convirtieron en los primeros países del Golfo en décadas en normalizar públicamente sus relaciones con Israel, bajo la égida del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Marruecos y Sudán siguieron su ejemplo.



(En otras noticias: Tormenta tropical Nicholas se debilita tras desembarcar en Texas)



Sudán no estará representado en la reunión virtual del viernes, pero el Departamento de Estado no especificó el motivo. La reunión, y el uso del término "Acuerdos de Abraham", confirman el respaldo por parte de la administración del demócrata Joe Biden de lo que su predecesor republicano Trump consideraba un éxito de política exterior.



Los críticos del enfoque de Trump sostenían que la normalización no sustituía un acuerdo de paz entre Israel y los palestinos. Después del paso dado por Emiratos Árabes Unidos y Baréin, los ojos han estado fijados durante un tiempo en Arabia Saudita, la primera potencia económica árabe, tierra de los lugares más sagrados del Islam y aliado cercano de Estados Unidos. Pero Riad rechazó cualquier normalización sin una solución a la cuestión palestina.

AFP

Más noticias

- California vota para decidir si gobernador Gavin Newsom sigue en el cargo

- Seis colombianos se declaran culpables en EE. UU. de traficar cocaína