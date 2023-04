El Pentágono investiga el origen de la filtración en redes sociales de documentos secretos que detallan los planes de Estados Unidos y la Otán para apoyar a Ucrania frente a la invasión rusa, informó el jueves el diario The New York Times.



Preguntado por la brecha de seguridad, el Pentágono dijo que estaba investigando el asunto. "Estamos al tanto de los informes de publicaciones en redes sociales y el Departamento está revisando el tema", dijo su portavoz Sabrina Singh.

Los documentos difundidos en Twitter y Telegram contendrían gráficos y detalles sobre envío de armas, refuerzo de batallones y más información sensible, dice el periódico. La información filtrada es de hace al menos cinco semanas y el documento más reciente es del 1 de marzo, según el reporte del diario.

Militares ucranianos firman un proyectil antes de dispararlo hacia posiciones rusas en la región de Donetsk. Foto: Oleg Petrasyuk. EFE

Uno de los documentos resume los horarios de entrenamiento de 12 brigadas de combate ucranianas y dice que nueve de ellas fueron entrenadas por fuerzas de Estados Unidos y la Otán, y que necesitan 250 tanques y más de 350 vehículos de combate, señaló el diario.



Los documentos, al menos uno de los cuales tenía la etiqueta de "ultrasecreto", circularon en canales prorrusos, señaló el informe. La filtración también detalla la tasa de consumo de municiones bajo el control militar ucraniano, incluyendo la del sistema de cohetes HIMARS, de fabricación estadounidense.



El diario advierte que, según analistas militares, algunos documentos parecen haber sufrido alteraciones como parte de una campaña de desinformación de Moscú, con cifras de bajas ucranianas infladas y de rusas minimizadas.



AFP