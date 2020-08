EE. UU. incauta la carga de buques enviados por Irán hacia Venezuela

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó este viernes que confiscó la carga de cuatro buques iraníes enviados por la Guardia Revolucionaria Islámica hacia Venezuela, incautando 1,116 millones de barriles de petróleo.



"El gobierno anunció hoy que ejecutó con éxito la orden de incautación y confiscó la carga de los cuatro buques sumando aproximadamente 1,116 millones de barriles de petróleo", indicó en un comunicado el Departamento de Justicia.



Estados Unidos recurrió a la justicia el 2 de julio para confiscar el cargamento, como parte de la estrategia de Donald Trump contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, al que Washington no reconoce.



Los barcos afectados fueron identificados como Bella, Bering, Pandi y Luna. Venezuela es altamente dependiente de sus ingresos petroleros pero su producción ha caído a aproximadamente a una cuarta parte de su capacidad de 2008 y su economía ha sido devastada por seis años de recesión.



Según datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la producción de Venezuela en julio se situó por debajo de los 400.000 barriles diarios, un nivel equivalente al de 1934.



En medio del desplome de la industria y de las sanciones de Estados Unidos, Venezuela, que solía refinar suficiente petróleo para sus propias necesidades, debió recurrir a aliados como Irán para aliviar una desesperada escasez de combustible.

La respuesta del embajador iraní

Las versiones sobre la incautación de los buques empezó a circular a través de la prensa local este jueves.



Cuando se conoció la notocia, el embajador iraní en Caracas, Hojat Soltani, dijo este jueves que los 4 buques cargados de gasolina que navegaban a Venezuela y que Estados Unidos incautó por violar las sanciones impuestas al país suramericano "no tienen nada que ver con Irán", desmintiendo así una información que surgió esta misma jornada.



"Otra mentira y guerra psicológica de la máquina de propaganda de EE.UU. Los barcos no son iraníes, ni el dueño, ni su bandera, no tienen nada que ver con

Irán", dijo Soltani en Twitter, adjuntando un reporte de la noticia.



"El terrorista (Donald) Trump no puede compensar su humillación y derrota contra

Irán con falsas propagandas", añadió el embajador en el mismo mensaje.



El diario estadounidense The Wall Street Journal informó el jueves que los buques, llamados Luna, Pandi, Bering y Bella, fueron confiscados después de que un juez federal lo autorizara la semana pasada y se dirigen en este momento a Houston (Texas).



De acuerdo con el medio, que cita a un funcionario que declaró bajo condición de anonimato, la confiscación se hizo sin uso de fuerza militar. El Bering y el Bella navegaban por aguas de Cabo Verde cuando el Gobierno de Donald Trump interpuso la demanda para su incautación en julio pasado, mientras que la última señal conocida del Pandi y el Luna fue en Omán.

