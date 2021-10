EE. UU. busca imponer nuevas condiciones para ayuda a Colombia

El Senado estadounidense presentó este jueves un proyecto de ley en el que se autorizan US $463 millones de dólares para entregar a Colombia en el año 2022 pero incluye una serie de condicionamientos asociados con el respeto a los derechos humanos que deben cumplirse antes del desembolso total.

Aunque la mayoría de estas condiciones -o una versión de ellas- se han venido exigiendo año tras años desde que EE. UU. financia el Plan Colombia, en esta ocasión hay dos que son novedosas y que competen por primera vez a la Policía Nacional.



En el texto del proyecto, que debe ser aprobado aún por el Comité de Apropiaciones del Senado y luego por la plenaria, se indica que un 5 por ciento de toda la ayuda antinarcóticos no podrá ser gastada hasta que el Secretario de Estado certifique que el estado colombiano está investigando a los policías que "ordenaron, dirigieron o usaron fuerza excesiva y otros actos ilegales contra las personas que se manifestaron de manera pacífica en el 2021".



(Le puede interesar: Así es como Colombia prepara su propio arsenal de vacunas anticovid)

Dado que lo previsto para este frente son unos US $170 millones, la nueva restricción afectaría el desembolso de unos US $8 millones y medio.



Así mismo, el proyecto deja claro que ninguno de los fondos aprobados podrá gastarse en el Escuadrón Anti Disturbios de la Policía (Esmad).



Hace algunos meses la Cámara de Representantes aprobó su propia versión de la ayuda con montos similares (US $461 millones), pero con restricciones más severas. En esta versión se contempla retener hasta el 30 por ciento de todos los recursos militares y antinarcóticos (US $65 millones) hasta que el secretario de Estado certifique que el país ha cumplido en derechos humanos.



La versión final saldrá de una comisión de conciliación entre ambas cámaras donde se limarán las diferencias.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter @sergom68

