La tormenta gélida Elliot, que azota a los Estados Unidos desde el fin de semana de Navidad, ha dejado hasta el momento al menos 50 muertos en todo el país, la mayoría en el estado de Nueva York, el más afectado por las bajas temperaturas y la nieve.



Autoridades afirman que han encontrado cuerpos de personas fallecidas dentro de sus vehículos e incluso debajo de grandes montañas de nieve que se han apoderado de las calles del país en medio de la que han calificado como “la peor tormenta del siglo”.

Este miércoles, se conoció la historia de uno de los fallecidos a causa de Elliot. Se trata de un habitante de calle que murió mientras intentaba regresar a casa con sus familiares.



Según la agencia AP, el cuerpo de Charles Wilson Ligon, de 57 años, fue encontrado el pasado lunes 26 de diciembre por un grupo de hombres que regresaban de hacer un viaje de cacería.



Pasadas las 9 de la mañana, los sujetos encontraron un cuerpo en el sur de Mississippi y alertaron a las autoridades.



El forense del condado de Pearl River, Derek Turnage, afirmó que el hombre murió a causa de la exposición al frío durante la gélida tormenta que vive Estados Unidos, pues 48 estados alcanzaron temperaturas bajo cero durante los peores momentos de la emergencia.

Emergencias ha recibido llamadas de familias pidiendo ayuda porque aseguran estar congeladas. Foto: EFE

Según el Sun Herald, Charles Wilson llevaba años viviendo en las calles. Sin embargo, a mediados de diciembre había decidido emprender su camino para reencontrarse con sus familiares.



No obstante, no contaba con una identificación, un vehículo o siquiera recursos para acceder a un boleto de bus que le permitiera regresar a casa, por lo que al momento de su muerte vivía en el bosque y falleció congelado en la noche de Navidad.

“Pudimos avisar a los familiares y era evidente que la familia estaba intentando colaborar con él para que regresara a Tennessee. Pero no tenía medios para conseguir un billete de autobús o que le enviaran dinero”, afirmó el forense del condado, citado por la agencia AP.



“Él no tenía una identificación actual, por lo que no podía hacer esas cosas. La familia estaba luchando para llevarlo allí”, agregó.



Cuando lo encontraron, el hombre de 57 años solo llevaba una chaqueta ligera, al igual que un celular y muy poco dinero.

Las autoridades describieron condiciones duras, especialmente en Buffalo, con apagones que duraron horas. Foto: EFE

"Pudimos acceder a su teléfono celular y determinar un período de tiempo en el que se había estado comunicando con una familia”, dijeron las autoridades.



El Servicio Meteorológico Nacional afirmó este martes que las temperaturas deben comenzar a moderarse en los próximos días en el medio oeste y el este del país. Sin embargo, autoridades del estado de Nueva York aseguraron que es muy pronto para decir que la tormenta terminó, por lo que pidieron a la población seguir teniendo precaución.



Más de 15.000 vuelos han sido cancelados desde el fin de semana por cuenta de la tormenta, mientras que en el peor momento de la emergencia hasta 1,7 millones de personas se quedaron sin el servicio de electricidad.

ANGIE NATALY RUIZ HURTADO

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO

