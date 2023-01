Un abogado del republicano Mike Pence, quien ejerció como vicepresidente durante la administración de Donald Trump (2017-2021), encontró un "pequeño número" de documentos marcados como clasificados en la casa del exvicepresidente de Estados Unidos la semana pasada y los entregó al FBI, informó este martes un congresista.



(Además: Estados Unidos: un fiscal especial investigará documentos clasificados de Biden)

Mike Pence "nos informó hoy (martes) sobre los documentos clasificados que se encontraron en su casa en Indiana", dijo el presidente del comité de supervisión de la Cámara de Representantes, el republicano James Comer, en un comunicado.



Agregó que Pence, potencial candidato presidencial para 2024, está de acuerdo en "cooperar plenamente" con cualquier investigación del Congreso.



El nuevo hallazgo convertiría al político republicano en el último oficial de alto nivel que se encuentra enredado en un escándalo con el Departamento de Justicia estadounidense debido al descubrimiento de información clasificada en su posesión personal.



(También: Ghislaine Maxwell no se arrepiente del caso Epstein y hace petición a víctimas)

Pence descubrió esos documentos el pasado 16 de enero y uno de sus abogados, Greg Jacob, lo notificó al Congreso y a los Archivos Nacionales, la institución que tiene custodia de los documentos sensibles y clasificados.



Según explicó el abogado de Pence a los Archivos Nacionales, los documentos estaban en la casa del exvicepresidente en Indiana por error.



En concreto, un "pequeño número" de documentos clasificados fueron "empaquetados y transportados" desde la Casa Blanca a la vivienda del exvicepresidente sin que él mismo se diera cuenta.



(Siga leyendo: Presidente Biden insta a prohibir armas de asalto tras tiroteos en EE. UU.)

Facebook Twitter Linkedin

Los documentos secretos hallados en la residencia de Pence datan de cuando ejercía como vicepresidente durante el gobierno de Donald Trump. Foto: AFP

De hecho, según enfatizó el letrado, Pence "no tenía constancia de la existencia de documentos clasificados o sensibles en su residencia personal".



Pence, que se mantuvo al lado de Trump durante la mayor parte de su Presidencia, se desmarcó de él tras el asalto al Capitolio de 2021 y después de haber recibido presiones del mandatario para anular la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones de 2020.



(Le puede interesar: Cumbre de la Celac: presidentes le apuestan a la integración regional)



Ahora, Pence se está perfilando como uno de los aspirantes a la nominación presidencial republicana y ha publicado una autobiografía titulada "So help me God" (Con la ayuda de Dios).



Según la cadena Fox, el equipo de Pence decidió registrar la vivienda del exvicepresidente en Indiana y la oficina que tiene en el centro de pensamiento conservador "Advancing American Freedom" (Avanzando la libertad estadounidense) después de las revelaciones sobre Biden.

REDACCIÓN INTERNACIONAL (*)

*Con información de AFP y EFE

Más noticias