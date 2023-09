Altas autoridades en la administración de Joe Biden dijeron este jueves durante una audiencia ante el Congreso que la estrategia antinarcóticos de EE. UU. en Colombia está "evolucionando" de una concentrada en atacar la producción a otra que también incluye seguridad regional, justicia, desarrollo, lavado de activos e interdicción.



Eso dijo Todd Robinson, el subsecretario de Estado para Asuntos de Narcotráfico Internacional durante un encuentro con el Subcomité para el Hemisferio Occidental de la Comisión de Relaciones Exteriores en el senado estadounidense.

El Subcomité, presidido por el senador demócrata Tim Kaine, citó la audiencia para evaluar el presupuesto que ha solicitado la administración Biden para apoyar a aliados y enfrentar retos regionales como la migración, el cambio climático y el deterioro de la democracia.



Todd dejó claro en su intervención que el tráfico de fentanilo es la principal prioridad de la administración pero que no por eso deben dejar de prestar atención a otros retos como el colombiano.



De acuerdo con Todd, a pesar de la llegada del gobierno de Gustavo Petro a la presidencia, la cooperación antinarcóticos con el país ha continuado y sigue siendo fuerte.



Según Todd, la estrategia antinarcóticos de EE. UU. en Colombia está "evolucionando".

"Ha cambiado, porque ellos quieren ir en otra dirección. Pero seguimos trabajando con ellos en muchas áreas como interdicción, seguridad regional, y cosas como crímenes ambientales”, dijo Todd ante una pregunta de Kaine sobre el estado de la cooperación antidrogas.



La relación con Colombia también tuvo otro momento durante la audiencia cuando el senador demócrata Ben Cardin expresó su preocupación por la decisión de la Cámara de Representantes de excluir recursos para el país en el año 2024.



"Colombia tiene grandes retos, como drogas, la implementación de la paz, la migración de Venezuela y nosotros por eso aprobamos más de US $400 millones pero en la Cámara han aprobado cero. Colombia es una democracia, pero no es predecible y EE. UU. no debe andar metiéndose a micro manejar su política y en quienes eligen los colombianos como sus gobernantes", dijo Cardin en alusión a las razones que han invocado los republicanos para castigar al gobierno de izquierda de Gustavo Petro.

Colombia es una democracia, pero no es predecible y EE.UU. no debe andar metiéndose a micro manejar su política

TWITTER

Brian Nichols, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental y otro de los testigos en la audiencia contestó que mantener la ayuda al país era "vital" y que la administración estaba dialogando con la cámara para demostrar cómo esos recursos no solo sirven a Colombia sino a EE. UU. "pues todos nos beneficiamos con una Colombia estable y democrática".



Según Nichols, el trabajo de la administración es buscar canales de cooperación con los líderes electos de manera democrática.



Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Presidencia

Cardin le pidió, no obstante, ser más "vocal" a la hora de defender esa cooperación.



Nichols también hizo mucho énfasis en la crisis migratoria y en los esfuerzos de la administración para enfrentar sus causas y frenar el flujo hacia EE. UU.



Varios senadores, demócratas y republicanos, expresaron a su vez sus dudas frente al proceso electoral que se avecina en Venezuela.



Brian A. Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos. Foto: Archivo particular

"No somos inocentes frente a la posibilidad de que se den elecciones libres en el 2024 pero si vemos en ellas una oportunidad y la gente se está movilizando", dijo por su parte Marcela Escobari, la encargada de la región en Usaid.



Las preocupaciones por el fentanilo y la epidemia de abuso que se presenta en EE. UU. fue elevada por varios de los senadores presentes que cuestionaron al gobierno de México por no cooperar plenamente para detener el tráfico.



Entre ellos el senador demócrata Chris Murphy según el cual México no sería un "aliado confiable".



Para el senador Bob Menéndez, si bien sería absurdo emplear al ejército de EE. UU., como están pidiendo algunos republicanos, sí expresó la necesidad de expandir la cooperación.



La administración reconoció algunos problemas, entre ellos falta de recursos por parte de los mexicanos. "Uno de los retos es que los mexicanos no quieren comprometer los recursos suficientes para esta lucha pero los estamos presionando para que lo hagan", dijo Robinson.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter @sergom68