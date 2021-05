Administración Biden aclara que su ayuda no incluye al ESMAD

Esta semana dos congresistas de EE.UU. pidieron suspender toda ayuda al escuadrón antimotines de la Policía (ESMAD) que hubiesen cometido violaciones a los Derechos Humanos durante las marchas que se vienen registrando en el país.



En particular, pidieron aplicar la enmienda Leahy, una norma aprobada por el Congreso en 1997, que prohíbe el desembolso de recursos militares a unidades involucradas en este tipo de violaciones.



Se trata de Gregory Meeks, presidente de la Comisión de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes ,y Jim McGovern, legislador por el estado de Massachusetts.



El senador Gustavo Petro, de Colombia Humana, incluso urgió a los colombianos a hacer un "plantón" frente al Departamento de Estado, en Washington, para exigir la aplicación de esta enmienda.



Sin embargo, este diario pudo establecer con múltiples fuentes, tanto en el Congreso como de la administración Biden, que actualmente EE. UU. no entrega recurso alguno al ESMAD y tampoco dirige sus fondos a elementos para el control de manifestaciones.



"El gobierno de EE. UU. no proporciona financiamiento asistencia extranjera al ESMAD", le dijo a EL TIEMPO un portavoz de la embajada estadounidense en Bogotá.



Si bien Washington otorga anualmente a Colombia unos US $200 millones en recursos de tipo "militar", el grueso de esos fondos están dirigidos a la lucha contra el narcotráfico y expansión del control territorial.



En otras palabras, no hay cómo aplicar la enmienda Leahy por que el ESMAD no recibe un solo dólar de EE. UU.

Pero aún si lo hiciera, lo otro que habría que aclarar es que la enmienda Leahy se emplea de manera específica. En otras palabras, no afecta a la Policía o al Ejército como un todo sino a unidades particulares dentro de estas instituciones, como un batallón, frente a las que hay evidencia creíble de violaciones a los derechos humanos.



Algo que ha sucedido en el pasado con elementos del Ejército, pero no en el caso de la Policía. Dado que EE. UU. tampoco pública una "lista negra" de unidades actualmente vetadas, no es claro si existe alguno actualmente suspendido por los lineamientos de esta enmienda.

Por lo general, estas unidades salen de la lista una vez el gobierno investiga las denuncias, toma medidas, y remueve de sus filas a las personas involucradas directamente en violaciones.

Es por eso que, en este caso, algunas ONG -entre ellas Human Rights Watch- no se están enfocando en que se aplique la enmienda Leahy -como pidieron Petro y los dos congresistas-, sino en lograr que el Departamento de Estado suspenda la venta de equipos antidisturbios, entrenamiento y servicios para el ESMAD y/o otras estrategias para presionar a Colombia.

Las ventas, de hecho, no están restringidas por la ley Leahy y suele ser la vía a través de la cual Colombia obtiene recursos para los escuadrones antimotines, como gases lacrimógenos y bombas aturdidoras, que compran en el mercado privado.



"En Washington hay una enorme sensibilidad por el abuso policial después del antecedente de George Floyd que marcó un antes y un después en la tolerancia a estos hechos en los Estados Unidos. Pero por lo menos en relación con el ESMAD la Ley Leahy no parece ser el camino. Hasta donde sabemos, Estados Unidos no proporciona fondos a este escuadrón. Es necesario buscar otras vías para garantizar que el gobierno de Colombia respete plenamente los derechos de los manifestantes; por ejemplo, a través de condicionamientos de derechos humanos a la asistencia militar y sobre drogas, así como de restricciones a la venta de equipos desde EEUU", dijo a este diario José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.



