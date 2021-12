Uno de los dos hombres encarcelados por error durante décadas por el asesinato del líder de los derechos civiles Malcolm X demandó el martes al estado de Nueva York por al menos 20 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios.



(Lea aquí: Dos hombres condenados por el asesinato de Malcolm X serán absueltos)



Muhammad A. Aziz fue exculpado el mes pasado por un juez estadounidense que reconoció que había sido víctima de un error judicial.



(También: EE. UU. desclasifica documentos secretos sobre la muerte de Kennedy)

"Aquellos responsables de privarme de mi libertad y de privar a mi familia de un marido, un padre y un abuelo deberían rendir cuentas", advirtió Aziz, de 83 años, en un comunicado en el que anunció la demanda.



También le notificó a la ciudad de Nueva York que planea demandarla por 40 millones de dólares a menos que lleguen a un acuerdo en un plazo de 90 días.



Sus abogados anunciaron que presentarán demandas similares en nombre de la familia de Khalil Islam, el segundo hombre condenado injustamente y que murió en 2009.



(Le puede interesar: Una mujer dirigirá por primera vez la Policía de Nueva York)

Retención de pruebas por parte de fiscales, el FBI y la policía

Durante más de medio siglo, el registro oficial sostuvo que tres miembros del grupo nacionalista negro Nation of Islam, al que Malcolm X había renunciado poco antes de morir, dispararon al icónico líder cuando llegó para hablar en el atril de un salón en Harlem.



Aziz, Islam y un tercer hombre, Mujahid Abdul Halim, fueron condenados en 1966, aunque voces autorizadas han puesto en duda durante mucho tiempo su culpabilidad. Halim, que ahora tiene 80 años y salió de prisión en 2010, confesó el asesinato, pero mantuvo siempre la inocencia de los otros dos acusados.



En 2020, el caso se reabrió tras el lanzamiento de la serie documental de Netflix "¿Quién mató a Malcolm X?".



La investigación de 22 meses realizada conjuntamente por la oficina del fiscal de distrito de Manhattan y los abogados de los dos hombres encontró que los fiscales, el FBI y el Departamento de Policía de Nueva York retuvieron pruebas que probablemente hubieran llevado a su absolución.



Aziz fue condenado a cadena perpetua en 1966, pero fue liberado en 1985. También condenado a cadena perpetua, Islam fue liberado en 1987.



La jueza de Nueva York Ellen Biben otorgó las exculpaciones de Aziz e Islam el pasado 18 de noviembre ante un estallido de aplausos en la sala del tribunal. La investigación no identificó a los verdaderos asesinos ni ofreció una explicación alternativa para el crimen.



Nacido como Malcolm Little en 1925, Malcolm X se convirtió en uno de los líderes de derechos civiles más influyentes del siglo XX junto con Martin Luther King Jr.

AFP

