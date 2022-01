Estados Unidos estima que Rusia puede hacer "uso de la fuerza militar" contra Ucrania, "quizá" a mediados de febrero, afirmó el miércoles la vicesecretaria de Estado Wendy Sherman.



(Lea aquí: Rusia considera 'destructiva' la idea de sanciones de Biden contra Putin)



"Todo indica" que el presidente ruso, Vladimir Putin, "hará uso de la fuerza militar en algún momento, quizá entre ahora y mediados de febrero", dijo, aunque aseguró que ignora si el gobernante ha tomado "una decisión definitiva" al respecto.



(También: Los europeos logran sentar en la mesa a Ucrania y Rusia, ¿qué se espera?)

"No sé qué pasa por la cabeza del presidente Putin. Solo hay una persona que lo sabe, y es el propio presidente Putin", señaló durante una participación virtual del Yalta European Strategy, un foro de reflexión sobre "el futuro europeo de Ucrania". "Creo que incluso las personas que lo rodean no saben lo que hará al final", acotó.



La número dos de la diplomacia estadounidense también afirmó que los Juegos Olímpicos de Pekín, que se inauguran a principios de febrero en una ceremonia a la que asistirá Putin, podrían "tener un impacto en su calendario".



"Todos sabemos que los Juegos de Pekín comienzan el 4 de febrero con la ceremonia de apertura y el presidente Putin estará allí. Creo que probablemente no entusiasmará el presidente Xi Jinping si Putin elige ese momento para invadir Ucrania", argumentó Wendy Sherman.

Facebook Twitter Linkedin

Aumenta la tensión en la región de Donetsk, cerca de la frontera donde se ubican los separatistas prorrusos y el Ejército ucraniano (foto). Foto: AFP

EE. UU. insta a sus ciudadanos en Ucrania a abandonar el país

De otro lado, la embajada estadounidense en Kiev "instó" el miércoles a sus ciudadanos a abandonar Ucrania sin demora, en plena tensión entre los occidentales y Rusia.



"La embajada de Estados Unidos insta a los ciudadanos estadounidenses a considerar la posibilidad de partir ahora", destacó la embajada en su sitio de internet.

La situación de seguridad en Ucrania sigue siendo impredecible debido a la creciente amenaza de una acción militar rusa y puede deteriorarse sin previo aviso FACEBOOK

TWITTER

"La situación de seguridad en Ucrania sigue siendo impredecible debido a la creciente amenaza de una acción militar rusa y puede deteriorarse sin previo aviso", agregó.



Washington había anunciado el domingo el retiro de algunos diplomáticos y sus familias. El Reino Unido hizo lo mismo el lunes y Canadá el martes. No obstante, las autoridades ucranianas consideran que la decisión de retirar las familias de diplomáticos es "prematura" y "excesiva".



(Le puede interesar: Ucrania: ¿realmente hay riesgo de un conflicto de escala mundial?)



Las tensiones en torno a Ucrania han aumentado considerablemente en las últimas semanas. Los occidentales acusan a Rusia de haber concentrado decenas de miles de soldados en la frontera y de preparar una invasión inminente.

Facebook Twitter Linkedin

Embajada de Estados Unidos en Kiev (Ucrania). Foto: EFE

El partido del Kremlin pide al Gobierno enviar 'material

bélico' al Donbás

En Rusia, por otro lado, el partido oficialista, que controla el Parlamento del país, pidió al Gobierno enviar "material bélico" a las autoproclamadas repúblicas del este ucraniano para "contener la agresión" de Kiev, anunció este miércoles el jefe de la fracción, Vladímir Vasiliev.



"Lo hemos estudiado y hemos llegado a un entendimiento de que no se puede dejar a la gente a merced del régimen de Kiev", dijo Vasiliev a la televisión pública rusa.



Por eso, agregó, "nos dirigimos a la dirección del país para que preste ayuda a las repúblicas de Donetsk y Lugansk en forma de material bélico para contener la agresión de Kiev".

Nos preocupa mucho la protección de los ciudadanos rusos y de nuestros compatriotas que viven en Donetsk y Lugans FACEBOOK

TWITTER

También pidieron "emprender todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los ciudadanos" que viven en esos territorios.



"Nos preocupa mucho la protección de los ciudadanos rusos y de nuestros compatriotas que viven en Donetsk y Lugansk", señaló.



(En contexto: ¿Cuáles son las verdaderas intenciones de Rusia en Ucrania?)



La semana pasada, los comunistas rusos presentaron un proyecto de resolución para solicitar oficialmente al presidente de Rusia, Vladímir Putin, que reconozca la independencia de las entidades separatistas prorrusas del este ucraniano.



El presidente de la Duma o Cámara baja, Viacheslav Volodin, indicó que la propuesta comunista cuenta con el respaldo de otros dos grupos parlamentarios, el de Rusia Justa y el del ultranacionalista Partido Liberal Democrático.



Añadió que al partido oficialista, Rusia Unida, con mayoría absoluta en la Duma, también le preocupa la defensa de los ciudadanos rusos que viven en el Donbás, a los que Rusia ha repartido más de 600.000 pasaportes.



El Kremlin ha evitado hacer declaraciones categóricas al respecto y alertó sobre la importancia de evitar "pasos que puedan provocar un incremento de las tensiones". Kiev advirtió la víspera de que si Moscú reconoce a las repúblicas secesionistas del este ucraniano, eso significaría el fin de los acuerdos de paz de Minsk.

AFP y EFE

Más noticias

- Ucrania: ¿realmente hay riesgo de un conflicto de escala mundial?

- Las advertencias a Rusia tras llamada entre Biden y sus aliados europeos