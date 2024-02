EE.UU. habría enviado a Venezuela agentes de DEA para espiar a funcionarios, según AP

La agencia de noticias The Associated Press (AP) publicó este jueves un reportaje en el que revela un informe secreto al que tuvo acceso en el cual, dice, se detalla "una operación encubierta de varios años de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés)" en Venezuela.



Según esa agencia, la DEA "infiltró a operativos en Venezuela para grabar a escondidas y armar causas por narcotráfico contra el gobierno del país", en cabeza de Nicolás Maduro, lo que evidenciaría la intromisión de la la agencia antidrogas estadounidense en un país extranjero.



Se trata, según AP, de "un memorando de 15 páginas de 2018" acerca de una operación denominada Money Badger ("Operación Tejón del Dinero"), una investigación que, según las autoridades estadounidenses, "tenía como objetivo a docenas de personas, incluyendo al presidente del país, Nicolás Maduro".



"Es necesario llevar a cabo esta operación de forma unilateral y sin notificar a las autoridades venezolanas", señala el memorando, al que tuvo acceso la AP.



Nicolás Maduro y Álex Saab durante la memoria y cuenta del mandatario. Foto: EFE

Según el reporte, en la investigación, de la cual aún no está del todo claro si tuvo tácticas cuestionables legalmente, se vieron implicados aliados cercanos de Maduro como el empresario colombiano Alex Saab, quien fue excarcelado por Estados Unidos en diciembre en un canje de presos como parte de las negociaciones directas entre Washington y Caracas.



La AP explica que el memorando fue escrito en 2018, en la campaña de "máxima presión" para desalojar al presidente venezolano del poder, durnte el gobierno del entonces presidente republicano Donald Trump. Para ese momento, Maduro había ganado su reelección, un proceso cuestionado por esa administración estadounidense y buena parte de la comunidad internacional.



"En las semanas siguientes, funcionarios de la DEA planearon enviar al menos tres informantes clandestinos para grabar a altos funcionarios sospechosos de convertir a Venezuela en un narcoestado", revela el reportaje de la AP.

La agencia de noticia prosigue: "Pero dado que parecía un atropello de la ley venezolana y el derecho internacional, el plan requería la aprobación del llamado Comité de Revisión de Actividades Confidenciales (SARC, por sus siglas en inglés), un panel furtivo de altos cargos de los departamentos de Estado y Justicia que estudia los casos de la DEA más delicados, los que implican cuestiones éticas, legales o de política exterior excepcionalmente complejos".



El documento, en el que se autorizaba a grabar en secreto a los dirigentes chavistas en reuniones encubiertas, se subió por accidente a la web de la Fiscalía General de Manhattan junto con decenas de pruebas del caso contra dos exagentes de la DEA, Manny Recio y John Constanzo Jr, condenados por filtrar información confidencial por medio de sobornos a la defensa de casos relacionados con Venezuela, como el del empresario Alex Saab.



La AP advierte que "aunque no hay un mecanismo claro para responsabilizar legalmente a Estados Unidos, la revelación amenaza con agitar más aún las ya tensas relaciones con el gobierno de Maduro y agravar el resentimiento hacia Estados Unidos en toda Latinoamérica por la percepción de intromisión".

El expresidente y candidato a la nominación republicana, Donald Trump. Foto: Getty Images/AFP

Venezuela cerró hace casi dos décadas su programa de cooperación en la lucha antidrogas con la DEA. Sobre esta revelación, no obstante, el gobierno de Nicolás Maduro no se ha pronunciado. La agencia antidrogas y el Departamento de Justicia estadounidense tampoco respondieron a preguntas de la AP sobre el informe.



Lo cierto es que esta revelación se conoce en un momento de máxima tensión entre Estados Unidos y Venezuela por las negociaciones para flexibilizar las sanciones contra Caracas a cambio de garantías para unas elecciones democráticas previstas para este año, sobre todo después de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, de línea chavista, de bloquear la participación de María Corina Machado, la candidata opositora elegida en las primas de octubre pasado.



El canciller venezolano, Yván Gil, aseguró este miércoles que el "injerencismo estadounidense" fracasará, luego de que La Casa Blanca le reafirmó al Gobierno de Maduro el ultimátum de que permita a Machado competir en las presidenciales o reanudará sus sanciones contra el petróleo venezolano.



El mensaje de Gil fue una respuesta a las declaraciones ofrecidas horas antes por el portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, quien reafirmó que el Gobierno de Maduro tiene plazo hasta abril para cumplir con sus "compromisos" para unas elecciones libres.

Agentes de la DEA. Foto:

El funcionario estadounidense dijo este miércoles que Estados Unidos estará observando "de cerca" la situación, pero no quiso entrar en detalles en las represalias económicas que Washington tomará en caso de desacuerdo.



Después de que el chavismo y la oposición acordaron en octubre pasado en Barbados una hoja de ruta para las presidenciales de 2024, Washington levantó durante seis meses una serie de sanciones económicas que pesaban sobre Venezuela.



Pero, la semana pasada, tras la decisión del Supremo sobre el caso de Machado, Estados Unidos anunció la reimposición, dentro de dos semanas, de sanciones sobre el sector del oro venezolano y amenazó con hacer lo mismo en abril con el sector petrolero y del gas.



La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, respondió que si la administración de Joe Biden restaura las sanciones Caracas suspenderá a partir del 13 de febrero los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos que se llevan a cabo desde finales del año pasado para aliviar la presión migratoria sobre Estados Unidos.

