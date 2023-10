¿Quiere trabajar en EE. UU.? Las empresas que más contratan trabajadores extranjeros

Trabajar en Estados Unidos, de forma legal, sin un título universitario es posible. ¿Cómo? Gracias al programa de visas H-2B, el cual permite a las empresas estadounidenses contratar personal extranjero siempre y cuando sea para empleos temporales no relacionados con la agricultura.



Para ello, el empleador debe demostrar que "no hay suficientes trabajadores estadounidenses que estén capacitados, dispuestos, disponibles y cualificados para realizar el trabajo", explica el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).



Eso sí, a diferencia de otras visas, existe una cantidad máxima de trabajadores extranjeros que recibe el país durante el año, número que establece el Congreso de EE. UU.

"El Congreso ha establecido la cantidad máxima de visas H-2B en 66.000 por año fiscal, de las cuales 33.000 son para trabajadores que comienzan empleo durante la primera mitad del año fiscal (1 de octubre a 31 de marzo) y 33.000 para trabajadores que comienzan empleo durante la segunda mitad del año fiscal (1 de abril al 30 de septiembre)", explica la página del USCIS.

La clasificación H-2B puede ser extendida para los empleos cualificados en plazos de hasta un año cada uno. Foto: iStock

¿Cuánto tiempo puedo trabajar con una visa H2-B?

Un empleado extranjero tendrá un contrato de trabajo por un año, dependiendo el caso, pero si el empleador lo considera necesario, puede pedir la extensión del permiso de trabajo por un año más.

Sin embargo, la persona no podrá estar en EE. UU. por más de tres años. Una vez se cumpla este tiempo, el trabajador deberá salir del país por un periodo de tres meses. Luego de eso, se puede solicitar la readmisión como No Inmigrante H-2B, certificando que tiene un empleo.

Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y, por supuesto, Colombia son algunos de los países elegibles para las visas H2-B. De hecho, en 2022, 247 colombianos llegaron Estados Unidos bajo esta modalidad, según cifras oficiales.

Empresas que más contratan personal extranjero

La Oficina de Certificación de Mano de Obra Extranjera contiene todos los datos sobre la contratación de personal por medio de la visa H2-B. De hecho, recientemente actualizó el listado de las empresas con más solicitudes de para contratar trabajadores extranjeros en lo que va de 2023.

Algunos de los países de donde más se contrata personal son México, Jamaica, Guatemala y Honduras. Foto: iStock

1). Progresive Solutions LCC

2). ABC Professional Tree Services

3). Rotolo Consultants Inc

4). The Brickman Group LTD LLC

6). Westward Seafoods Inc

7). Obi Seafoods LLC

8). Alpha Services LlC

9). Strongwood Forestry Inc

10). Valleycrest Companies

En el año 2022, las principales empresas que presentaron peticiones para trabajadores H-2B fueron:



1). Trident Seafood Corporations con 2,476 beneficiarios aprobados.



2). PHC Corporations con 1,829 beneficiarios aprobados.



3). ABC Professional Tree Services Inc. con 1,648 beneficiarios aprobados.



4). Obi Seafoods LLC con 1,582 beneficiarios aprobados.



5). Progressive Solutions Arkansas con 1,538 beneficiarios aprobados.



6). Black Construction Corporations con 1,403 beneficiarios aprobados.



7). Brightview Landscapes LLC con 1,278 beneficiarios aprobados.



8). Core Tech Construction Corporations con 1,271 beneficiarios aprobados.



9). Rotolo Consultants Inc. con 942 beneficiarios aprobados.



10). Ashley Furniture Industries con 930 beneficiarios aprobados.

Algunos de los oficios más buscados, según cifras de 2022, son: carpintero, albañil, operador de equipamiento pesado, electricista, instalador de tuberías, plomero, trabajador metalúrgico de refuerzo, trabajador de acero estructural, mecánico de equipos pesados, mecánico de climatización y refrigeración, soldador y paisajista.

