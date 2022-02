Hasta el cierre de esta edición, Estados Unidos no había reaccionado oficialmente a las declaraciones del ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, según el cual Venezuela está amasando tropas en la frontera con Colombia bajo la asesoría de Rusia.



De hecho, la embajada de EE. UU. en Bogotá le dijo a este diario que de momento “no hará comentarios” y que cualquier aclaración debe buscarse con el gobierno del presidente Iván Duque.



Pese a ello, el tema de la presencia de Rusia en la región sí se ha estado moviendo en Washington.



El jueves, durante una audiencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes para explorar los objetivos de EE. UU. en el Hemisferio Occidental, los legisladores le preguntaron al subsecretario Brian Nichols su opinión sobre un posible despliegue de armas rusas en países como Venezuela y Cuba.



El interrogante estaba basado en los comentarios hechos el mes pasado por el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, quien sugirió que Moscú podría desplegar infraestructura militar en la región como respuesta a la posición que ha adoptado Estados Unidos en Ucrania.



Washington ha amenazado con imponer fuertes sanciones a Rusia si llega a invadir la ex república soviética y esta semana anunció el envío de 3.000 hombres a países miembros de la Otán que colindan con Rusia.



Adicionalmente, en días recientes, circuló la noticia de que Rusia tenía planeada una cita con La Habana y Caracas para discutir estos temas.



Nichols arrancó por decir que EE. UU. no pensaba responder a cada “fanfarronada” que se le ocurriera a Rusia. Pero advirtió que trabajará para “prevenir” cualquier acción de Moscú que “desestabilice” o “lleve el conflicto” de Ucrania a Latinoamérica, al remarcar que no aceptará “provocaciones”.

“Déjenme dejar claro que los esfuerzos para desestabilizar nuestro hemisferio o llevar el conflicto de Ucrania al Hemisferio Occidental son inaceptables. Y trabajaremos con nuestros socios para prevenir eso”, recalcó.



El funcionario estadounidense insistió que Rusia ya “había posicionado elementos militares en el pasado” en esos países. “Solo subrayaré que, como hemisferio, no aceptamos provocaciones”, afirmó Nichols.



Aunque es menor, se trata de un tema que es sensible en Estados Unidos, especialmente para los congresistas de origen hispano y los provenientes de Florida, donde hay una gran comunidad de cubanos, colombianos y venezolanos.



Para los expertos es evidente que Moscú quiere demostrarle a Washington que también tiene capacidad de respuesta en su llamada “zona de influencia” a través de países que le son afines.



Rusia sabe que con el solo envío de algunos asesores militares le puede generar un dolor de cabeza a Joe Biden en la arena doméstica. Pero aclaran, eso sí, que Rusia no tiene ni el interés ni la capacidad para incomodar a EE. UU. al otro lado del océano. Ni tampoco está pensando enviar armamento nuclear o similar como hizo en los años 60 durante uno de los peores momentos de la Guerra Fría.



