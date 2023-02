La Casa Blanca dijo este miércoles que China operó en varios países una flota de globos presuntamente de espionaje similares al que Estados Unidos derribó la semana pasada en su territorio.



(Además: Joe Biden: las claves del discurso sobre el estado de la Unión ante el Congreso)



"Estos globos son parte de una... flota de globos desarrollados para operaciones de vigilancia", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca Karine Jean-Pierre a bordo del avión presidencial Air Force One. "En años anteriores globos chinos fueron avistados en varios países de los cinco continentes", añadió.



(Puede leer: China rechazó llamada del jefe del Pentágono el día del derribo del globo)

Estas declaraciones se conocen días después de que el portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, defendiera la actuación de Estados Unidos al derribar el globo espía chino que estuvo varios días sobrevolando el territorio nacional y asegurara que se respetó el derecho internacional.



Kirby respondió así a China después de que el viceministro de Asuntos Exteriores de ese país, Xie Feng, acusara a Washington de exagerar en su reacción y de "violar gravemente el espíritu del derecho internacional" con un "uso indiscriminado de la fuerza".



(Lea también: EE. UU. dice que el derribo del globo espía chino respetó derecho internacional)



Precisamente, este miércoles Kirby, en una comparecencia ante los medios en el centro de prensa extranjera, aseguró que China ha estado trabajando desde hace varios años en un "programa" de globos para labores de espionaje que ya han sobrevolado varias regiones, incluida Latinoamérica.

Facebook Twitter Linkedin

John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional. Foto: AFP

"Este es un programa en el que los chinos han estado trabajando durante varios años. Ellos (los chinos) han intentado mejorarlo, lo han hecho crecer y lo han incrementado, todo con el objetivo de obtener información de inteligencia", afirmó el portavoz.



(Además: El globo que sobrevuela Latinoamérica también es chino: ¿qué objetivo tiene?)



Kirby adelantó que EE. UU. está hablando con sus aliados en el mundo para ofrecerles información sobre el alcance de ese programa de espionaje y, sin dar muchos más detalles, indicó que este miércoles se dará a conocer nueva información al respecto.



"Estados Unidos no es la única nación que se ha visto afectada por esto. Y creemos que es importante que nuestros socios y aliados tengan información de esto", aseveró.

Estados Unidos no es la única nación que se ha visto afectada por esto. Y creemos que es importante que nuestros socios y aliados tengan información de esto. FACEBOOK

TWITTER

Este es un capítulo más en la nueva tensión entre Estados Unidos y el gigante asiático luego de que Washington derribara el sábado pasado un "globo espía" chino que llevaba días sobrevolando varias zonas del país, como el estado de Montana (noreste), donde se encuentra uno de los tres campos de silos de misiles nucleares existentes en territorio estadounidense.



(Puede leer: China agradece que países latinoamericanos no vean amenaza en el 'globo espía')



China admitió que el globo le pertenece, pero dijo que se había extraviado y que se usa para fines meteorológicos, no para espionaje.



Estados Unidos también anunció el viernes pasado que había detectado otro "globo espía" sobre Latinoamérica, lo que admitió el Gobierno chino, pero siguió manteniendo que ese dirigible no representa "ninguna amenaza".



Los países sobre los que se ha detectado la aeronave son Costa Rica, Colombia y Venezuela, según diferentes fuentes.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

REDACCIÓN INTERNACIONAL