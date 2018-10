EE. UU. devuelve a Colombia piezas precolombinas

Estados Unidos devolvió este miércoles a Colombia un total de 27 piezas de arte precolombino que habían sido sacadas del país por un coleccionista estadounidense.

Las piezas fueron devueltas en dos ceremonias paralelas en Washington y Bogotá en la que participaron funcionarios de ambos países.



El evento de Washington donde se entregaron 27 piezas de las culturas indígenas del Caribe y el altiplano nariñense, fue encabezado por el embajador Francisco Santos y la Subsecretaria de la Oficina de Asuntos Culturales y Educativos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Jennifer Galt.



Las otras 11 piezas fueron entregadas en Bogotá a la Ministra de Cultura, Carmen Vásquez.

El embajador colombiano en Washington Francisco Santos sostiene una de las 27 piezas que serán devueltas. Foto: Sergio Gómez Maseri Estas piezas habían sido sacadas del país por un coleccionista estadounidense. Foto: Sergio Gómez Maseri

Los objetos fueron hallados en Indiana luego de una extensa investigación del FBI que se inició cuando un sujeto no identificado alertó a las autoridades sobre la existencia de un coleccionista privado que llevaba décadas recolectando de manera ilegal bienes culturales de varios países.



Según el FBI, al coleccionista se le decomisaron más de 1.000 piezas. Además de Colombia, los objetos habían sido extraídos de Rusia, China y Nueva Guinea.



También fueron halladas múltiples piezas arqueológicas de culturas indígenas de EE.UU.



El coleccionista, que tampoco fue identificado murió hace poco y por lo tanto no existe una investigación criminal en marcha sino un proceso de restitución a los países afectados.



De acuerdo con el FBI, el coleccionista viajaba a los países y el mismo escavaba las obras.



Razón por la cual, Santos lo catalogó como una especie de Indiana Jones de la vida real.



"Recuperar estos objetos no solo es importante para el matrimonio cultural del país sino que envía un mensaje a quienes siguen sacando ilegalmente estas piezas", dijo Santos.



De acuerdo con este, el ministerio de Cultura realizará ahora un estudio detallado de los objetos para determinar su antigüedad y las zonas del país de donde pudieron ser extraídas.



SERGIO GÓMEZ MASERI

EL TIEMPO