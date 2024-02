¿EE. UU. debe retomar sanciones contra Venezuela o ser optimista del proceso electoral?

El Wilson Center, uno de los tanques de pensamiento más importantes de Estados Unidos, reunió este martes a un panel de expertos para hablar sobre el futuro, si hay alguno, de los acuerdos de Barbados que se firmaron entre la oposición y el régimen de Nicolás Maduro para avanzar hacia un proceso electoral legítimo que ponga fin a la crisis que enfrenta el país latinoamericano.



(Además: Se reduce llegada de migrantes a EE. UU.: Colombia y Venezuela, los de mayor caída)



Entre ellos, exfuncionarios de la administración de los expresidentes de Estados Unidos Barack Obama y Donald Trump; expresidentes de la región; prestigiosos juristas latinoamericanos, y miembros de ONG de derechos humanos.

Y aunque el veredicto no fue unánime, la mayoría coincidió en que Maduro no tiene la menor intención de cumplir con sus compromisos y que las sanciones estadounidenses probablemente tendrán que ser reimpuestas. Es este escenario, los expertos también se refirieron al complejo futuro que se avecina y el rol que debe asumir la comunidad internacional.



(Puede leer: ¿Por qué habría fracasado designación de Biden para la embajada de EE. UU. en Colombia?)



De acuerdo con William Brownfield, exembajador de Estados Unidos en Venezuela y Colombia y ex subsecretario de Estado en el buró sobre narcotráfico internacional, Maduro nunca cumplirá con un acuerdo que se traduzca en su salida del poder y ya concluyó que permitir la candidatura de la líder opositora, María Corina Machado, conduciría a ese resultado.



Según Brownfield, a estas alturas Maduro solo estaría considerando tres opciones: "que la oposición escoja a otro candidato al que si le pueda ganar, permitir las elecciones, pero para robárselas como ha hecho en el pasado, o cancelar el proceso electoral en su totalidad".



(Además: El informe que le entregará el Centro Democrático a la OEA sobre situación en Colombia)

Facebook Twitter Linkedin

William Brownfield fue embajador de Estados Unidos en Venezuela, Colombia y Chile. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

De acuerdo con el exembajador, mirando hacia adelante el único camino es la reimposición de sanciones -una decisión que a su juicio se ha postergado demasiado- y enlistar a toda la comunidad internacional para que ejerzan presión y promuevan una salida democrática. Así mismo habló de dar apoyo irrestricto a la candidatura de Machado y brindar apoyo a la diáspora venezolana en el exterior para que puedan organizarse y participar en eventuales elecciones.



(Puede leer: Ministro de Exteriores de Rusia llega a Venezuela para reunirse con la Vicepresidenta)



Aunque Brownfield se abstuvo de catalogar al acuerdo de Barbados como un fracaso, le dio una C como calificación, no sin antes de insinuar mucha ingenuidad al ofrecer el levantamiento de sanciones a cambio de promesas de un régimen que se caracteriza por nunca cumplir.



Algo parecido dijo el expresidente colombiano Iván Duque, que actualmente es miembro distinguido en el Wilson Center. Para el expresidente, Maduro planea permanecer en el cargo a cualquier costo y llamó a volver a las políticas de presión total y aislamiento internacional que se ensayaron contra el régimen durante su gobierno y el de Trump.



(Además: Venezuela: Rocío San Miguel recibe visita de su hija luego de 10 días de aislamiento)

Facebook Twitter Linkedin

La opositora venezolana María Corina Machado. Foto: AFP

"Cada concesión que se le ha dado la ha usado para atacar a la oposición y ejecutar atrocidades contra los que se le oponen. Las sanciones deben imponerse de manera decisiva no solo contra el régimen, sino contra su entorno", dijo Duque tras insistir en que a Maduro ni siquiera se le debería permitir su participación en las elecciones por ser responsable de "crímenes contra la humanidad y narcotráfico".



Maduro, según el expresidente colombiano, lo que pretende es llevar adelante unas elecciones de papel y fraudulentas que lo legitimen en el poder. "Eso no se lo podemos permitir. No hay salidas fáciles. Pero sí una exigencia clara. Que se reimpongan las sanciones y se conozca a Machando como el rostro y la voz de la resistencia democrática en Venezuela", añadió el exmandatario.



(Siga leyendo: Maduro cierra espacios democráticos y agudiza la represión en Venezuela)



Manuel Ventura, excanciller de Costa Rica y exmagistrado de la Corte Interamericana para los Derechos Humanos, también fue enfático en que Maduro no saldrá del poder de manera voluntaria y que la inhabilitación contra Machado es ilegal y contraria a lo establecido por el sistema interamericano de justicia.

Facebook Twitter Linkedin

Iván Duque, expresidente de Colombia. Foto: Nicolás Galeano

Mark Fierstein, exasesor de seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental de Obama, fue de los pocos que ofreció una visión moderadamente optimista.



Fierstein arrancó defendiendo el papel que ha jugado la administración Biden al indicar que las elecciones primarias que permitieron la rotunda victoria de Machado -y que hoy tiene a Maduro contra las cuerdas- fueron producto de esa intervención, y por ella también se logró la liberación de presos políticos y el mismo acuerdo de Barbados.



(Puede leer: Tras suspensión de oficina de ONU para DD. HH. en Caracas, activistas temen más abusos)



Para el asesor, hay una pequeña ventana de oportunidad que debe ser respaldada y es la determinación de los venezolanos para participar en el proceso electoral y derrotar a Maduro.

Facebook Twitter Linkedin

Petróleo en Venezuela Foto: AFP

De igual manera, subrayó que Machado puede ser la mejor alternativa que tiene Maduro para negociar algún tipo de transición o inmunidad en vista de los múltiples procesos que enfrenta en Estados Unidos y la investigación de la Corte Internacional de Justicia.



(Además: Venezuela: Fiscal anuncia imputación de Rocío San Miguel y pedirá prisión preventiva)



El panel fue moderado por Leopoldo López, ex candidato del partido Voluntad Popular que fue arrestado durante años por el régimen de Maduro, y contó también con la participación de Isabel Carlota Roby, abogada del Centro Robert F. Kennedy para los Derechos Humanos.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington