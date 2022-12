¿Puede el propietario de un comercio negarse a atender a clientes homosexuales invocando sus creencias religiosas? La Corte Suprema de Estados Unidos, de tendencia conservadora, reabre este lunes esta discusión en un caso que se parece mucho a uno de hace cuatro años.



En junio de 2018, la máxima instancia judicial del país falló a favor de un repostero de Colorado (oeste), que se había negado a hacer un pastel de bodas para una pareja gay.



Pero no abordó directamente la cuestión de si una empresa puede negarse a servir a gays y lesbianas por motivos religiosos.



El tema, muy divisivo en Estados Unidos, no tardó en surgir nuevamente, planteado esta vez por una diseñadora de sitios web: Lorie Smith, quien se define como una cristiana devota, no quiere ofrecer sus servicios a parejas homosexuales porque sería "inconsistente" con sus creencias religiosas.



Al igual que el pastelero Jack Phillips, Smith trabaja en Colorado, donde una ley prohíbe la discriminación por orientación sexual desde 2008 y puede imponer sanciones de hasta 500 dólares a los infractores.



Sin embargo, a diferencia de él, a ella no le solicitaron sus servicios clientes homosexuales. Eso no le impidió presentar una demanda contra la ley de Colorado de manera preventiva.



Tras perder en primera instancia y en apelación, recurrió a la Corte Suprema, que accedió a intervenir limitando la cuestión a la libertad de expresión de los comerciantes cuyo trabajo tiene una dimensión artística.



Así, la máxima instancia judicial estadounidense deberá decidir si este discurso atenta contra la ley de derechos civiles de Colorado, que garantiza que las parejas del mismo sexo no puedan ser discriminadas en negocios abiertos al público, o si prevalece la "libertad de expresión" defendida por la abogada de la empresa de Smith, Kristen Waggoner.



¿Viola la Primera Enmienda?

En su escrito ante la Corte Suprema, los abogados de Smith dijeron que su cliente está "dispuesta a crear sitios web personalizados para cualquier persona, incluidos aquellos que se identifican como LGBT, siempre que su mensaje no entre en conflicto con los puntos de vista religiosos de ella".



Waggoner, que representa a la compañía "303 Creative LLC website", abogó este lunes el derecho de su clienta a ampararse en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que protege la libertad de culto y de expresión.



La empresa de Smith todavía no está activa con lo que el caso no cuenta con una pareja afectada. "Nadie en ninguno de los bandos del debate tiene que ser forzado a expresar un mensaje que viole sus convicciones", aseveró Waggoner ante los jueces del Supremo este lunes.



Según la abogada, Smith "cree que el matrimonio homosexual es falso y no podría crear el discurso" de una página web nupcial para una pareja gay.

En el escrito presentado señala que "obligar a artistas, como pintores, fotógrafos, autores, diseñadores gráficos o músicos a transmitir mensajes que atenten contra sus convicciones viola la Primera Enmienda de la Constitución" que garantiza las libertades de expresión y religión, agregaron.



De su lado, los abogados de Colorado señalaron que la ley estatal "simplemente requiere que, una vez que una empresa ofrece un producto o servicio al público, debe vendérselo a todos".



"La empresa puede definir su servicio como quiera, incluso ofrecer solo sitios web que incluyen citas bíblicas que describen el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer", dijeron. "Pero debe vender todo lo que ofrece a los clientes sin importar su raza, religión, orientación sexual u otra característica".



Una 'postura agresiva'

Como reflejo de las profundas divisiones de la sociedad estadounidense, el caso parte aguas: funcionarios republicanos electos, grupos religiosos y asociaciones conservadoras han expresado su apoyo a Smith, en tanto funcionarios demócratas electos y defensores de las minorías respaldan al estado de Colorado.



Decenas de representantes de ambos grupos se enfrentaron este lunes frente a la sede de la Corte, blandiendo globos azules y blancos con las palabras "Crear libremente" o letreros señalando "La religión no es excusa para la discriminación".

Temas como el aborto y el matrimonio gay también fueron protagonistas de la marcha. Foto: AFP

El gobierno de Estados Unidos, que bajo la presidencia del republicano Donald Trump estaba del lado del pastelero Phillips, defiende esta vez la posición de Colorado.



La ley en este estado "no obliga a adoptar o transmitir un mensaje prescrito por las autoridades", argumenta el representante de la administración demócrata de Joe Biden.



Al señalar que muchas empresas tienen una dimensión creativa, los grupos de defensa de las minorías han pedido a la Corte Suprema, que legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en 2015, que rechace los argumentos de Smith.



De lo contrario, "los arquitectos podrían negarse a diseñar casas para familias negras, los pasteleros a preparar pasteles de cumpleaños para niños musulmanes, los floristas a proporcionar ramos de flores para el funeral de una persona homosexual", enumeró David Cole, director legal de la organización de libertades civiles ACLU, durante una presentación a la prensa.



Pero a estas asociaciones les preocupa "la postura agresiva de la Corte", en palabras de Mary Bonauto, presidenta de GLAD, que defiende los derechos de las personas LGBT.



Una de las juezas del Supremo, Sonia Sotomayor, de tendencia progresista, planteó este lunes si el caso tomaría otra dimensión si el rechazo de Smith fuera en contra del matrimonio interracial o entre personas discapacitadas, a lo que Waggoner mantuvo que si la diseñadora no quiere participar en contar su historia está en su derecho.



Sotomayor defendió que esa forma de pensar abre la puerta a diferentes tipos de discriminación, de los que ofrecieron ejemplos algunos jueces a lo largo de la vista.



Los tres miembros progresistas del tribunal expresaron su preocupación por el daño que una posible sentencia a favor de la diseñadora podría causar en los esfuerzos contra la discriminación.



Por otro lado, el procurador general del estado de Colorado, Eric Olson, recordó que Smith nunca llegó a crear un web nupcial, con lo que no es posible que se haya producido un hecho inconstitucional.



Tras la audiencia celebrada este lunes, los jueces deliberarán sobre el caso y podrían emitir un fallo a finales de junio cuando acaba el curso judicial.



Renovada por Trump, la Corte Suprema sufrió una transformación radical desde el fallo de 2018: cuenta con seis de los nueve magistrados conservadores, que recientemente ofrecieron contundentes victorias a la derecha religiosa, en particular al dinamitar el derecho al aborto.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

Redacción Interncional

*Con información de AFP y EFE