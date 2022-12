Oficiales de policía hallaron los cuerpos de cuatro niños al interior de un congelador en un departamento del estado de Boston, Estados Unidos. Hasta el momento, es incierto quién fue la persona encargada de llamar al 911 para informar lo sucedido.

Los primeros informes policiales arrojaron que los cuerpos encontrados eran de dos niños y dos niñas. Sin embargo, hasta el momento se desconocen los resultados de las autopsias, por lo que no se tienen indicios de algún sospechoso.



El caso ha sido muy confuso hasta el momento, ya que la llamada se dio el pasado 17 de noviembre, en la que daban aviso de un posible asesinato. Cuando la Policía hizo presencia en el lugar descubrió el macabro hecho.



Aún se desconoce la identidad de los pequeños y del presunto homicida. Foto: iStock

No está claro por qué se pidió a los agentes que investigaran la residencia. Cuando llegaron, encontraron “lo que parecía ser un feto humano o un bebé”, afirmó la Policía de Massachusetts.



Los días pasan, pero las investigaciones no se detienen y, aunque los resultados completos de las autopsias siguen pendientes, los detectives de homicidios de la Policía de Boston y la Oficina del fiscal de Distrito del condado de Suffolk se encuentran realizando el arduo trabajo de seguir recopilando pistas para hallar al posible culpable, así como lo informaron los investigadores de Boston en un comunicado de prensa.



Por ahora, los detectives se encuentran investigando quién fue la persona que realizó la llamada de emergencia y el motivo del por qué pidió investigar de inmediato el departamento. Además, existe otra incógnita y es el por qué este anónimo informó únicamente de un cuerpo y no de los otros tres. La noticia seguirá en desarrollo.

