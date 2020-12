Los países que serán un desafío para la administración de Joe Biden

Este lunes el Colegio Electoral de Estados Unidos confirmó la victoria del demócrata Joe Biden, más de un mes después de las elecciones del 3 de noviembre. El actual presidente del país norteamericano, Donald Trump, que no admite su derrota, le deja un gobierno a Biden con relaciones internacionales que están constantemente marcadas por sanciones y que no siempre son las mejores.



Conozca, a continuación, cuáles son los países que pueden representar un desafío para el presidente electo en su administración.



(Le puede interesar: Negar derrota y acusar fraude, ¿un lucrativo negocio de Donald Trump?)

Irán

Aunque la llegada de Biden a la Casa Blanca ofrece una chispa de esperanza para la relación entre Irán y Estados Unidos, la desconfianza hacia las medidas que adoptará a partir de ahora EE. UU. es elevada debido a que Trump ha sido especialmente duro al imponer sanciones y enviar amenazas.



El divorcio entre ambos países, aliados durante la época del último shá, Mohamad Reza Pahlaví, se produjo con el triunfo de la Revolución Islámica en 1979 y la posterior toma de la Embajada estadounidense en Teherán y de sus diplomáticos como rehenes. EE. UU. rompió en 1980 relaciones con Irán y esos lazos no se han restablecido.

No importa quién gane las elecciones estadounidenses, no afectará a nuestra política hacia EE. UU. (...) calculada y clara FACEBOOK

TWITTER

La retórica antiestadounidense del régimen de los ayatolás es constante. "Muerte a EE. UU." es el lema que resuena en las calles del país cada vez que se conmemora algún acontecimiento.



Para Teherán, EE. UU. es el "gran satán" y la "arrogancia mundial". "No importa quién gane las elecciones estadounidenses, no afectará a nuestra política hacia EE. UU. (...) calculada y clara", aseguró el líder supremo iraní, Alí Jameneí, el pasado 3 de noviembre, coincidiendo con los comicios.



Toda una declaración de intenciones en la que Jameneí insistió después, urgiendo a "neutralizar" las sanciones impuestas por EE. UU. porque no se puede confiar en que

Biden vaya a levantarlas.



(Lea aquí: Fauci les recomendó a Trump y a Biden que se vacunen contra el covid)



Ni a Irán ni a la futura administración de Biden les interesa entrar en un conflicto, pero hay tantos temas pendientes sobre el tablero que será complicado reconducir la situación y rebajar las tensiones y la desconfianza mutua.

El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Oliver Contreras. Efe

Rusia

Pese a que Trump admira al presidente ruso, Vladimir Putin, este último dijo a principios de octubre que con el actual mandatario estadounidense las sanciones afectaron a Rusia en 46 ocasiones. "Hay que ver las cosas objetivamente", dijo Putin, "las intenciones de las que hablaba el presidente Trump no se han concretado".



Sin embargo, el Kremlin tampoco prefiere a Biden, ya que la injerencia de 2016 dejó secuelas.

Las intenciones de las que hablaba el presidente Trump no se han concretado FACEBOOK

TWITTER

"La inteligencia de EE. UU. cree que Rusia trató de influenciar los últimos comicios presidenciales a favor de Donald Trump y ponen como ejemplo las reuniones que el equipo del actual presidente tuvo con funcionarios rusos, un ciberataque en contra de la candidata demócrata Hillary Clinton, los intentos de obtener las bases de datos de los votantes por estado y los esfuerzos por amplificar noticias falsas en internet", dijo la BBC.



De acuerdo con el medio británico, respecto a ese tema Biden fue directo y contundente señalando a Rusia como un "oponente" de EE. UU. y amenazando con un "castigo" si seguía, supuestamente, interfiriendo.



(Además: Pompeo entra en cuarentena tras contacto con un enfermo de covid-19)



Lo que se podría esperar entonces es que, dada "la retórica demócrata de los últimos cuatro años (...), sería lógico que exijan un endurecimiento de las sanciones" si vuelven al poder, según afirmó a la AFP el experto en política internacional Alexandre Baunov, del Centro Carnegie de Moscú.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin. Foto: Alexei Druzhinin. AFP

China

Las relación entre China y Estados Unidos llegó en los cuatro últimos años al punto más bajo de las últimas décadas. Dentro de las decisiones más importantes que Biden debe tomar está la de elegir el tono para la relación entre las dos grandes potencias del mundo y la estrategia a adoptar sobre los aranceles impuestos por Trump contra los productos de China.



Justamente, a inicios de diciembre, el presidente electo le dijo a The New York Times que su intención no era cancelar de inmediato el acuerdo comercial de primera fase con el país asiático, lo que implica que, por el momento, se mantengan las tarifas.



Durante el mandato de Trump, estos dos países, de forma mutua, también "han restringido el acceso a empresas de tecnología, periodistas y diplomáticos, han cerrado consulados y se han enfrentado militarmente en el mar de China Meridional", según la CNN.



La pregunta que surge es si la situación cambiará. Pensando en el último mandato demócrata en EE. UU., el diario chino Global Times dijo que, según expertos, hay "pocas posibilidades de que las relaciones bilaterales" tengan nuevamente "los niveles de compromiso de la era de Obama", pues China ha cambiado y ahora es "lo suficientemente fuerte como para amenazar a Estados Unidos y sus aliados".



(Le puede interesar: La historia del hombre afro que estuvo 16 años en prisión por error)

Debemos esforzarnos por relanzar el diálogo, volver al camino correcto y fortalecer la confianza FACEBOOK

TWITTER

Pero el panorama no se prevé tan desalentador, pues ambos países han mostrado voluntad de suavizar las relaciones.



El designado secretario de Estado, Antony Blinken, dijo que Estados Unidos será muy franco en derechos humanos y otras cuestiones, pero también buscará áreas en las que pueda trabajar junto a Pekín, como por ejemplo el combate de la pandemia y el cambio climático.



"Debemos esforzarnos por relanzar el diálogo, volver al camino correcto y fortalecer la confianza", dijo, por su parte, el ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi.

Turquía

EL hecho más reciente que marca la relación entre Turquía y Estados Unidos es el de las sanciones impuestas al país oriental por la compra a Rusia del sistema antimisiles S-400.



Estas sanciones, con las que Washington amenazaba desde hace años, fueron anunciadas por la administración de Trump, considerada conciliadora con Turquía, que evita tener que tratar con Biden, del que los dirigentes turcos desconfían.



(Le recomendamos: Biden nomina a exrival en las primarias como secretario de Transporte)

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Foto: Adem Altan. AFP

Las autoridades turcas marcaron el tono cuando reaccionaron a un vídeo, difundido en agosto, de una entrevista de Biden en la que calificaba al jefe de Estado turco de "autócrata" y subrayaba la necesidad de "animar" a sus rivales "para que puedan afrontar y derrotar a (el presidente turco Recep Tayyip) Erdogan". Ankara denunció la "pura ignorancia, arrogancia e hipocresía" de Biden.



Pero pese al incidente, Erdogan, cuando felicitó a Biden, afirmó que esperaba que los lazos entre Ankara y Washington se vieran reforzados.



En ese orden de ideas, los altos cargos turcos afirmaron que trabajarán con el gobierno estadounidense independientemente del partido. "Vemos nuestras relaciones por encima de la política partidista", declaró, días después de las elecciones en EE. UU., el ministro de Relaciones Exteriores Mevlut Cavusoglu.



REDACCIÓN INTERNACIONAL*

*Con información de AFP

Lea aquí

- Tras varias semanas, jefe republicano del Senado felicita a Joe Biden



- ¿Por qué derrota de Trump en Colegio Electoral sería la definitiva?



- La derrota de Trump y su intento por deslegitimar el proceso electoral