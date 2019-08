EE. UU. cree que Hamza bin Laden, hijo de Osama, está muerto

Estados Unidos cree que Hamza bin Laden, el hijo del exlíder de Al Qaeda Osama

bin Laden y una figura destacada del grupo militante, está muerto, dijo este miércoles un funcionario en Washington.

La fuente, que habló bajo condición de anonimato, no proporcionó más detalles, ni siquiera cuándo o dónde se produjo el fallecimiento de Hamza.



Más temprano el miércoles, el presidente Donald Trump se negó a comentar el tema después de que la cadena NBC informó por primera vez sobre la evaluación de Estados Unidos. Cuando se le preguntó si tenía información respecto del hijo de Bin Laden, Trump dijo a periodistas: "No quiero comentar sobre eso".



La Casa Blanca no quiso hacer comentarios sobre si se haría algún anuncio de forma inminente.

Hamza, que se cree que tiene unos 30 años, estaba junto a su padre en Afganistán antes de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y pasó tiempo con él en Pakistán después de que la invasión dirigida por Estados Unidos empujó a gran parte de los líderes de Al Qaeda a ese país, según la Brookings Institution.



Osama bin Laden fue asesinado por fuerzas especiales estadounidenses que asaltaron su complejo en Pakistán en 2011.



Se pensaba que Hamza estaba bajo arresto domiciliario en Irán en ese momento, y los documentos recuperados del complejo indicaron que integrantes del grupo habían estado tratando de reunirlo con su padre.



El New York Times informó que Estados Unidos tuvo un papel en la operación que condujo a la muerte de Hamza, que, según dijo el diario, tuvo lugar en los últimos dos años. Reuters no pudo verificar de inmediato esos detalles. Aún así, la conclusión del gobierno de Estados Unidos parece ser reciente.



En febrero, el Departamento de Estado dijo que ofrecía una recompensa de hasta 1 millón de dólares por información que condujera "a la identificación o ubicación en cualquier país" de Hamza, al que calificó como un líder clave de Al Qaeda.



Hamza ha instado a llevar adelante actos de terrorismo en capitales occidentales y amenazó con vengarse de Estados Unidos por el asesinato de su padre, dijo el Departamento de Estado en 2017 cuando lo designó como un terrorista global.