Supremo de EE. UU. revisará el 1.° de noviembre la ley antiaborto de Texas

La Corte Suprema de Estados Unidos acordó el viernes escuchar el 1º de noviembre las impugnaciones a la ley de aborto de Texas, y se negó a bloquear la norma mientras tanto.



El gobierno del presidente Joe Biden y las clínicas de aborto habían pedido al máximo tribunal que revocara esa ley, que prohíbe en Texas la interrupción del embarazo después de las seis semanas de gestación, antes de que la mayoría de las mujeres siquiera sepan que están encinta.



El Departamento de Justicia y las otras partes involucradas en el caso tuvieron hasta el 27 de octubre para presentar los resúmenes de los alegatos que pronunciarán el 1 de noviembre.



Será el primer caso de aborto que se discuta en la Corte Suprema desde que el nombramiento de tres jueces por parte del expresidente republicano Donald Trump dio a los conservadores una mayoría de 6-3 en el tribunal.



El gobierno y las clínicas de aborto afirman que la ley de Texas viola el histórico fallo de la Corte Suprema en el caso Roe vs. Wade de 1973, que consagró el derecho de la mujer al aborto.



Los manifestantes pro-vida en protesta frente al capitolio del estado de Texas (Foto de achivo) Foto: SERGIO FLORES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

El Departamento de Justicia había pedido al tribunal que bloqueara la ley conocida como SB8, pero el panel se negó a hacerlo por ahora y, en cambio, acordó celebrar una audiencia inusualmente acelerada del caso.



La jueza Sonia Sotomayor, una de las tres juezas liberales, presentó un disenso diciendo que el tribunal debería haber actuado para bloquear inmediatamente una ley que supone un "abierto desprecio de los derechos constitucionales de las mujeres que buscan atención al aborto en Texas".



"Cada día que el Tribunal no concede un alivio es devastador, tanto para las mujeres individuales como para nuestro sistema constitucional en su conjunto", dijo Sotomayor.



El mes pasado, la Corte Suprema citó cuestiones de procedimiento cuando decidió, por una votación de 5-4, no intervenir para bloquear la ley de Texas, que no hace excepciones por violación o incesto.



No se pronunció sobre el fondo del caso presentado por los proveedores de servicios de aborto. La ley de Texas permite a los ciudadanos demandar a los médicos que practican abortos, o a cualquiera que ayude a facilitarlos, una vez que se detecta un latido en el vientre materno, lo que suele ocurrir en torno a las seis semanas.



Los acusadores pueden ser recompensados con 10.000 dólares por iniciar casos que conduzcan a un proceso judicial, lo que provoca temores de que la ley anime a la gente a actuar como vigilantes. La ley de Texas forma parte de una campaña más amplia de los conservadores para prohibir los abortos en todo Estados Unidos. AFP

