El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, viajará el martes a Ucrania en una muestra de apoyo a Kiev en medio de los temores de una invasión rusa, informó el Departamento de Estado en un comunicado.



(Lea aquí: Bielorrusia y Rusia efectuarán ejercicios militares del 10 al 20 de febrero)



Blinken, que se reunirá el miércoles en Kiev con el presidente Volodymyr Zelensky, "reforzará el compromiso de Estados Unidos con la soberanía y la integridad territorial de Ucrania", señaló la nota del portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.



(También: Rusia reduce su embajada en Ucrania en lo que parece un nuevo paso de Putin)

Posteriormente, viajará el jueves a Berlín para mantener conversaciones con Gran Bretaña, Francia y Alemania sobre la crisis de Ucrania, según el mismo texto.



Las cuatro potencias transatlánticas discutirán "esfuerzos conjuntos para disuadir una mayor agresión rusa contra Ucrania, incluida la disposición de los aliados y socios para imponer amplias consecuencias y severos costos económicos a Rusia", indicó Price.



El viaje de Blinken "sigue a una amplia diplomacia con nuestros aliados y socios europeos sobre un enfoque común para abordar la amenaza que Rusia representa para Ucrania y nuestros esfuerzos conjuntos para alentarla a elegir la diplomacia y la distensión en aras de la seguridad y la estabilidad", sostuvo Price.



La visita se produce después de que la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, visitara Moscú y Kiev en un esfuerzo por mediar en la crisis.

Rusia necesita respuestas de EE. UU. sobre negociación

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov. Foto: AFP / Alexander Nemenov

El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, declaró el martes que Moscú está esperando respuestas de Estados Unidos a sus reclamos sobre seguridad para proseguir las negociaciones sobre Ucrania.



Rusia "está ahora esperando respuestas a estas propuestas -como nos prometieron- para continuar las negociaciones", dijo Lavrov en una rueda conjunta en Moscú con su homóloga alemana, Annalena Baerbock. "Apostamos por que la discusión continúe", añadió.



Sin embargo, volvió a rechazar la petición de los occidentales, que quieren que Moscú empiece a retirar a decenas de miles de tropas desplegadas en la frontera con Ucrania. "No podemos aceptar peticiones sobre nuestras propias tropas en nuestro propio territorio", señaló el ministro ruso, asegurando que esos militares "no amenazan" a nadie.



Por su parte, la ministra alemana afirmó que desea que diálogo con Rusia prosiga pero rebatió la idea lanzada por Lavrov de que los soldados no suponen ninguna "amenaza".



"En las últimas semanas, más de 100.000 soldados rusos, equipos y tanques han sido desplegados cerca de Ucrania, sin razón. Resulta difícil no ver eso como una amenaza", subrayó.



Rusia se considera víctima de las ambiciones de la Otán en Europa del este, y condiciona la desescalada a que los occidentales firmen tratados para prohibir cualquier ampliación futura de la Otán, sobre todo la adhesión de Ucrania y de Georgia.



También reclama que los estadounidenses y sus aliados renuncien a realizar maniobras y despliegues militares en Europa del Este, y señala que todas estas exigencias no son negociables.



Unas reivindicaciones que los occidentales tacharon de inaceptables, si bien se dijeron dispuestos a proseguir con las negociaciones con Rusia para evitar un conflicto armado de consecuencias imprevisibles.

