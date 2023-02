El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, suspendió este viernes el viaje que tenía previsto a Pekín este fin de semana, después de que su país detectara un globo espía chino volando sobre territorio estadounidense.



Funcionarios de alto rango del Departamento de Estado dijeron en una llamada con periodistas que la presencia del globo espía se trata de "una clara violación" de la soberanía y la ley internacional, por lo que es "inaceptable" y han decidido posponer la visita de Blinken.



Por el momento, la administración no ha dado una confirmación oficial de la suspensión de la visita del secretario de Estado estadounidense al gigante asiático, pero se espera que haga el anuncio próximamente.



"El secretario comunicó esta mañana al director de la Oficina de Asuntos Exteriores (de China), Wang Yi, que el viaje tenía que ser pospuesto", indicaron los funcionarios, que detallaron que la suspensión del viaje se ha decidido tras consultar con distintas agencias el Gobierno de EE.UU. y el Congreso.



No obstante, Blinken le transmitió a Wang que espera poder viajar a China "lo antes posible cuando las condiciones lo permitan".



Entretanto, Estados Unidos mantendrá las "líneas de comunicación abiertas" con Pekín para hablar de la preocupación que le ha suscitado "este incidente" y para manejar de "manera responsable" la competencia entre ambos países, aseguraron los funcionarios.



Estaba previsto que Blinken partiera esta noche hacia Pekín en la primera visita de un secretario de Estado a China desde 2018.



Por su parte, China "lamentó" el ingreso "accidental" de una "aeronave civil" no tripulada en el espacio aéreo de Estados Unidos, después de que el Pentágono dijera que se trataba de un globo espía.



"Se trata de una aeronave civil utilizada para fines científicos, principalmente meteorológicos" y "procedente de China", dijo un portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores chino en un comunicado.



"La parte china lamenta el ingreso accidental de la aeronave en el espacio aéreo de Estados Unidos debido a una fuerza mayor", agregó.



El Pentágono informó el jueves de la presencia de un globo espía chino sobrevolando el país. Según un alto funcionario de Defensa, el objetivo del aparato era "la vigilancia".

El Pentágono realizó el anuncio este jueves del hallazgo de un globo espía chino que sobrevolaba su territorio. Foto: AFP PHOTO / CHASE DOAK

De hecho, el Pentágono afirmó este viernes que el "globo espía" chino sigue volando sobre EE. UU. y que se está trasladando en dirección este, después de que el jueves fuera avistado en Montana, en el noroeste del país.



El portavoz del Pentágono, general Pat Ryder, dijo en una rueda de prensa que el

globo se encuentra a 6.000 pies de la superficie (1.828 metros) y que el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (Norad, en inglés) sigue sus movimientos.

¿Qué iba a hacer Anthony Blinken en su visita a China?

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, iba a viajar este fin de semana a China, en lo que habría sido la primera visita de un titular de Exteriores de su país en cinco años.



El objetivo de la visita: limar asperezas y evitar un hipotético conflicto bélico por Taiwán.



Se trata simplemente de una cosa, que abordemos la relación bilateral

más relevante y

El viaje de Blinken estaba agendado entre el 5 y 6 de febrero. Sin embargo, debido a que este jueves Estados Unidos denunció que había detectado sobre su territorio un supuesto globo espía de China, se suspendió la visita.



Si el viaje llega a ocurrir en un futuro, el jefe de la diplomacia estadounidense se verá enfrentado en medio de un ambiente de tensión creciente entre ambos países que recuerda a la Guerra Fría.



De hecho su objetivo es evitar que la tensión acabe en un conflicto bélico, explicó el jueves el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.



"Se trata simplemente de una cosa -dijo Price-, que abordemos la relación bilateral más relevante y compleja del planeta pensando que la competencia (entre ambos) no deriva en un conflicto".



Desde la Casa Blanca, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, había anticipado que las conversaciones entre Blinken y los responsables chinos se iban a centrar en la guerra en Ucrania y otros asuntos, como las fuerzas armadas de ambos países y la crisis climática.



Para la Casa Blanca, esos temas han sido dejados de lado después de que China lanzara maniobras militares de gran envergadura para protestar contra la visita a Taiwán en agosto pasado de la entonces presidenta de la Cámara Baja de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi.



Por ello, Blinken pretende lograr que las conversaciones sobre estos asuntos "se restauren y revitalicen", indicó Kirby.



Sin embargo, el reciente incidente obligó al jefe de la diplomacia de ese país a suspender su visita a China, mientras el ambiente de tensión sigue en aumento y sin solución.

