Biden lanzará un plan contra el covid tras aparición de la variante ómicron

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciará el jueves una campaña contra el covid-19, con nuevos requisitos para los viajeros y un aumento en los esfuerzos de vacunación.



Pese a que Biden llegó a la presidencia con la promesa de batallar contra la pandemia, las mutaciones del coronavirus imponen un enorme desafío, coadyuvando para hundir sus índices de aprobación.



Desde los Institutos Nacionales de Salud, en las afueras de Washington, Biden pronunciará un discurso en el que enumerará una serie de acciones diseñadas para aplastar al covid-19 durante el invierno boreal, en momentos en que la variante de ómicron se propaga por el mundo, generando nuevas preocupaciones y restricciones.



El miércoles se detectó el primer caso de contagio con esta variante en Estados Unidos.



La Casa Blanca ya anunció que desde "principios de la semana que viene", todos los viajeros deberán, además de estar vacunados, presentar una prueba negativa realizada el día antes de su partida. Esto se aplicará tanto estadounidenses como extranjeros.



Los viajeros con atapabocas acceden al Aeropuerto Internacional LAX Tom Bradley en medio de la pandemia de covid-19 en Los Ángeles, California, EE. UU., 24 de noviembre de 2020. Foto: Etienne Laurent

Para los desplazamientos internos, Biden anunciará una extensión de la obligatoriedad del uso de tapabocas en aviones, trenes y otros medios de transporte público hasta mediados de marzo, dijo un alto funcionario.



Las nuevas medidas buscan tranquilizar a los estadounidenses y mostrar que Biden está haciendo todo a su alcance para evitar que la pandemia descarrile la impresionante recuperación económica de Estados Unidos y las vacaciones de Navidad.



El mandatario y sus asesores han reiterado en los últimos días que no habrá un retorno a los cierres masivos.



Pero el gobierno se enfrenta al hecho de que muchos estadounidenses no son receptivos a los llamados de Biden a la acción colectiva para derrotar la pandemia. De hecho, cerca del 40 por ciento de la población aún no está inmunizada completamente, pese a los creativos intentos para fomentar la vacunación.



Y cerca de 100 millones de personas elegibles para recibir vacunas de refuerzo aún no aprovecharon la ocasión.

Campaña Nacional para ampliar la vacunación

Una campaña a nivel nacional dirigida a los beneficiarios de salud pública de Medicare buscará ampliar la vacunación y las inyecciones de refuerzo, y para ello el gobierno se asociará con la AARP, un importante grupo de presión que representa a personas mayores de 50 años.



En el otro extremo de la escala etaria, la administración de Biden intentará asegurarse de que las escuelas no vuelvan a cierres masivos.



"Cuando el presidente asumió el cargo, más de la mitad de las escuelas de este país estaban cerradas", dijo el alto funcionario.

Una niña de 11 años recibe la vacuna de Pfizer en Miami. Foto: Eva Marie Uzcategui/Bloomberg

"Hoy tenemos una vacuna para niños de cinco años en adelante y más del 99 por ciento de las escuelas en todo el país están completamente abiertas", dijo, agregando que "el presidente anunciará los pasos que garanticen que ese siga siendo así".



Asimismo, se fomentará el uso de kits de prueba en el hogar, anunciando que "el seguro médico debe cubrir el 100 por ciento de su costo", indicó el funcionario.



Para aquellos sin seguro médico, se aumentará la disponibilidad de kits gratuitos. "Nuestro suministro de pruebas caseras es este mes cuatro veces mayor que a fines del verano (boreal)", dijo el funcionario.

