Biden pide que no se descuide su agenda por juicio político a Trump

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, instó este miércoles al

Senado a abordar las prioridades de su agenda incluso mientras se ocupa del segundo juicio político a Donald Trump, que comenzaría después de que el demócrata llegue al poder.



En sus primeros comentarios sobre el impeachment al mandatario republicano,

Biden dijo que Estados Unidos debe atender la pandemia del coronavirus y una economía en crisis, y necesita que el Senado confirme rápidamente a su gabinete para que el nuevo gobierno pueda ponerse a trabajar tras su juramentación el 20 de enero.



"Espero que el Senado encuentre la manera de lidiar con sus responsabilidades constitucionales del juicio político mientras también trabaja en los otros asuntos urgentes de la nación", dijo Biden en un comunicado.



"Esta nación sigue bajo la amenaza de un virus mortal y una economía tambaleante", advirtió el futuro presidente.



La Cámara de Representantes de Estados Unidos activó este miércoles el procedimiento para un nuevo juicio político contra Trump, a escasos siete días de que abandone el poder en medio de un ambiente crispado tras el asalto, hace una semana, del Capitolio en Washington.



Con 232 votos a favor, diez de ellos de congresistas republicanos, y 197 en contra, la Cámara Baja aprobó la apertura de un proceso contra Trump, que se convirtió en el primer presidente del país en enfrentar dos enjuiciamientos políticos.



La votación discurrió en un Capitolio resguardado por tropas de la Guardia Nacional apostadas en el interior de ese complejo y sus alrededores.



Concluida la votación en la Cámara Baja, el líder de la mayoría republicana del

Senado, Mitch McConnell, anticipó que no hay posibilidad de celebrar un "juicio justo o serio" antes de que Trump deje el cargo la próxima semana, por lo que llamó a enfocarse en una "transición ordenada del poder".

El líder republicano en el senado, Mitch McConnell. Foto: Shawn Thew. Efe

"Dadas las reglas, procedimientos y precedentes del Senado que rigen los juicios de destitución presidencial, simplemente no hay posibilidad de que un juicio justo o serio pueda concluir antes de que el presidente electo Biden preste juramento la próxima semana", señaló el senador en un comunicado.



(Lea también: Amplían a más de 20.000 número de soldados para investidura de Biden)



McConnell aclaró que "incluso si el proceso del Senado comenzara esta semana y avanzara rápidamente, no se alcanzaría un veredicto final hasta después de que el presidente Trump dejara el cargo" y aclaró que "esta no es una decisión", "es un hecho".



El juicio, confirmó el veterano senador, comenzará en la primera reunión ordinaria del

Senado, que está de receso hasta el 19 de enero, "después de recibir el artículo de la Cámara de Representantes".



Durante el proceso, la Cámara Alta es dirigida por el presidente del Tribunal Supremo, en este caso el juez John G. Roberts, y los senadores actúan de jurado.



AFP Y EFE

