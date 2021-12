El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advertirá este martes a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que está dispuesto a reforzar el flanco este de la Otán, probablemente con tropas “adicionales”, en caso de que Rusia ataque o invada Ucrania.



(Lea aquí: La Armada rusa efectúa ejercicios sobre el mar Negro con más de 20 aviones)



Así lo adelantó el lunes un alto funcionario estadounidense, que pidió el anonimato, un día antes de la conversación telefónica que Biden mantendrá el martes con Putin, en pleno auge de la tensión bilateral respecto a Ucrania. Kiev y sus aliados acusan a Rusia de haber concentrado tropas y vehículos blindados en su frontera con la intención de atacar al país. Moscú, por su parte, niega estas acusaciones.

“Pueden esperar que en el caso de una invasión, la necesidad de reforzar la confianza de nuestros aliados de la Otán en el flanco este será real, y Estados Unidos estaría preparado para proporcionar ese tipo de garantías”, aseguró el funcionario estadounidense.



Biden transmitirá a Putin que, si decide atacar Ucrania, EE. UU. impondrá costos “duraderos” y estará dispuesto a dar una “respuesta positiva” si recibe una petición del flanco este de la Otán de proporcionar “fuerzas y capacidades adicionales para garantizar su seguridad”, explicó la fuente.



“El presidente (Biden) dejará claro que habrá costos muy reales si Rusia decide seguir adelante (con un ataque a Ucrania), pero también dejará claro que hay un camino eficaz por adelante (si elige la vía) diplomática”, señaló el funcionario, que matizó el hecho de que Estados Unidos no quiere acabar en unas circunstancias en las que “el enfoque” de su respuesta a una potencial invasión rusa de Ucrania gire en torno al “uso directo de la fuerza militar estadounidense”.



(Le puede interesar: EE. UU. pide a Rusia que respete soberanía de Ucrania y retire sus tropas)

En cambio, su respuesta consistiría probablemente en una “combinación de apoyo a los militares ucranianos, fuertes medidas económicas (contra Rusia) y un aumento sustancial en el respaldo a las capacidades de los aliados de la Otán para garantizar que están seguros”, apuntó la fuente.



La Inteligencia de Estados Unidos calcula que Rusia tiene desplegados cerca de 70.000 soldados, junto con equipamiento y artillería, en la frontera con Ucrania, y sospecha de que puede estar preparando un ataque que llegaría a principios de 2022, de acuerdo con fuentes oficiales citadas por medios estadounidenses.



Por su parte, Putin quiere plantearle a Biden durante la llamada que haya garantías legalmente vinculantes de que la Otán no se expanda más hacia Rusia y que no despliegue armamento en territorio ucraniano, según el Kremlin.



El presidente ruso, que se reunió solo en una ocasión con Biden -en junio pasado durante una cumbre en Ginebra- y luego mantuvieron una llamada telefónica a comienzos de julio, advirtió que una de sus líneas rojas es el despliegue de armamento ofensivo occidental en Ucrania.



(Además: Rusia planea una ofensiva con contra Ucrania, The Washington Post)

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, junto con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en la cumbre de Ginebra. Foto: Peter Klaunzer / Bloomberg

Además, acusó a la Otán de incumplir la promesa de no expandirse al antiguo bloque comunista en 1999 (Polonia, Hungría y la República Checa) y 2004 (Bulgaria, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, Lituania, Estonia y Letonia).



La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, aseguró que Biden tenía previsto hablar este lunes con sus “aliados europeos clave” para coordinar posturas antes de la llamada con Putin y reforzar la imagen de “solidaridad transatlántica” en la defensa de los intereses de Ucrania.



El demócrata quiere que la discusión entre los llamados países Quint de la Otán (Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia y Reino Unido) muestre aún más a Putin que existe una determinación colectiva de desviarlo de cualquier plan para invadir Ucrania.



(Le puede interesar: Bielorrusia y Rusia efectuarán maniobras cerca de la frontera con Ucrania)



El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, habló por su parte con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, al que Biden telefoneará personalmente en los próximos días para ponerlo al día de su conversación con Putin, agregó la fuente.



Dos diplomáticos europeos dijeron que Rusia aún no ha mostrado signos de disminuir sus tropas, aunque uno agregó que la ventana para disuadir a Putin de una escalada devastadora todavía está abierta.



Este lunes, la Armada rusa comenzó sus ejercicios de invierno sobre el mar Negro con sobrevuelos planificados de más de 20 aviones y helicópteros que practicaron el seguimiento de buques de guerra de hipotéticos enemigos y ataques con misiles contra objetivos navales, según la agencia oficial TASS.

REDACCIÓN INTERNACIONAL*

Con información de AFP, EFE y Bloomberg

