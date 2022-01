El británico abatido por la policía durante una toma de rehenes en una sinagoga de Texas dijo a su hermano que llevaba "dos años rezando" para morir como un mártir, según una conversación reproducida el jueves por el diario The Jewish Chronicle.



La policía antiterrorista del noroeste de Inglaterra anunció el mismo día haber detenido a dos hombres en Birmingham, en el centro de Inglaterra, y Mánchester, en el norte, en el marco de esta investigación, que suscitó críticas por la incapacidad de los servicios antiterroristas británicos para impedir que Malik Faisal Akram pasara a la acción.



Este británico de 44 años fue designado como el autor de la toma de rehenes el pasado sábado en una sinagoga de Colleyville, localidad estadounidense de unos 23.000 habitantes situada a unos 40 kilómetros de Dallas. Murió en el asalto policial y los cuatro rehenes fueron liberados ilesos.



Una grabación de audio publicada en línea por The Jewish Chronicle, obtenida de una fuente de seguridad, revela la tensa conversación entre Malik Faisal Akram y su hermano Gulbar, que intentaba convencerle de que pusiese fin a la toma de rehenes y se entregase. Pero el atacante le responde que quería morir como un mártir.



"Llevo dos años rezando a Alá por esto", afirma. "Prefiero vivir un día como un león que cien años como un chacal", agrega.



En la conversación, Malik Faisal Akram también se refiere a la "doctora Aafia", una científica paquistaní condenada en 2010 por un tribunal federal de Nueva York a 86 años de prisión por intentar disparar a militares estadounidenses mientras estaba detenida en Afganistán.



Según medios estadounidenses, el británico reclamó durante el ataque la liberación de Aafia Siddiqui. Por su parte, el diario británico The Times informó el jueves de que Akram había sido señalado en dos ocasiones, en 2016 y 2019, al programa británico Prevent, que trabaja con personas en riesgo de radicalización, pero su caso no fue examinado por la sección que se ocupa de los casos más graves.



En 2020, Akram fue investigado por el servicio de inteligencia británico MI5, que concluyó que no representaba una amenaza, según la prensa.



Su hermano afirmó el lunes que Malik "sufría problemas psicológicos". Aseguró que su familia estaba "devastada" y que "no aprobaban ninguna de sus acciones".



Según el canal Sky News, Akram, residente en Blackburn, en el norte de Inglaterra, llegó a Estados Unidos justo antes de la Nochevieja por el aeropuerto JFK de Nueva York, antes de comprar el arma utilizada en la toma de rehenes.

