Así será la ceremonia en la que Biden tomará posesión de su cargo

Tras arduos días en Estados Unidos desde las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, el próximo miércoles, alrededor de las 11:30 de la mañana, el presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris jurarán sus cargos en una ceremonia de inauguración que se llevará a cabo en el Capitolio, en Washington.



Le contamos los detalles del evento.



¿Cuáles serán las medidas de seguridad?

La ceremonia de investidura tendrá lugar bajo un enorme dispositivo de seguridad después del asalto violento al Capitolio de la pasada semana por parte de una turba de seguidores del presidente saliente, Donald Trump.



El jefe de la Policía de Washington, Robert Contee, anunció que se desplegarán más de 20.000 miembros de la Guardia Nacional en los días previos y durante la investidura, ante el temor a enfrentamientos violentos.



De hecho, el director del FBI, Christopher Wray, ya había manifestado su inquietud sobre el tema.



"Estamos preocupados por los riesgos de violencia durante las numerosas manifestaciones previstas en los próximos días en Washington y frente a los edificios gubernamentales en los estados", que podrían atraer a individuos armados, dijo Wray.

El centro de la capital estadounidense está prácticamente militarizado y su alcaldesa, Muriel Bowser, pidió no acudir a Explanada Nacional desde donde históricamente el público se reúne para seguir la toma de posesión.



¿Se podrá asistir al evento de posesión?

La recomendación hecha por los organizadores de la ceremonia, que se espera cumpla con los protocolos de bioseguridad, es no asistir ni viajar a Washington, apelando a que el evento se transmitirá para verlo desde cualquier lugar.



"Los eventos inaugurales de este año se reinventarán para involucrar a los estadounidenses en formas creativas e innovadoras y unir al país para celebrar un fundamento de nuestra democracia: la transferencia pacífica del poder. Invitamos a los estadounidenses a estar atentos a los próximos anuncios sobre cómo pueden participar desde casa", se informa en la página web de la investidura.

La vicepresidenta electa de EE.UU., Kamala Harris, también jurará su cargo el 20 de enero. Foto: Etienne Laurent. EFE

¿Qué se espera para la jornada?

La cantante Lady Gaga, que estuvo involucrada en la campaña electoral de Biden, interpretará el himno nacional en la toma de posesión, en la que también participará la latina Jennifer López. Ambas artistas habían pedido el voto para el demócrata.



"Estamos encantados de anunciar un grupo inspirado de dinámicos participantes (...) Representan clara imagen de la enorme diversidad de nuestra gran nación y ayudarán a honrar y celebrar las tradiciones de la investidura presidencial", afirmó Tony Allen, el presidente del Comité de Investidura.



Tras la ceremonia, Biden irá inmediatamente al Cementerio Nacional de Arlington con tres de sus predecesores: Barack Obama, Bill Clinton y George W. Bush, para depositar una ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido y hacer una llamada a la unidad.



Para cerrar la jornada del miércoles, un espectáculo especial será presentado por el actor Tom Hanks y contará con las actuaciones de artistas como Demi Lovato, Jon Bon Jovi y Justin Timberlake.

El programa, denominado como "Celebrando Estados Unidos", se emitirá en cadena en los principales canales de televisión estadounidenses, como ABC, CBS, NBC, CNN y MSNBC, y diversas redes sociales a las 9:30 de la noche (hora local)



Este fue concebido por el Comité de Investidura Presidencial y reemplazará el formato más tradicional de la ceremonia de toma de posesión, reservada este año por razones sanitarias y de seguridad pública.



En 2009, Aretha Franklin cantó en la primera gala de investidura de Barack Obama. Bruce Springsteen, U2, Shakira y Stevie Wonder también fueron convocados. Cuatro años después, tras ser reelegido, pudo contar con Beyoncé para interpretar el himno nacional.



En 2017, Trump, al que buena parte de la industria del entretenimiento tiene antipatía, tuvo que conformarse con una artista relativamente desconocida para entonar el himno en su ceremonia después de una sucesión de negativas de músicos.

¿Qué pasará en los días posteriores?

Los organizadores prepararon una serie de actividades como parte de la toma de posesión de Biden, que tiene como tema central "Estados Unidos unido" y abarca cinco días de programación que incluyen un "Día del Servicio", un "Día de Martin Luther King Jr.", ofrendas florales, exhibiciones de arte, entre otros.

¿Trump asistirá?

Se espera que el presidente saliente no asista, pues así lo anunció anteriormente en su cuenta de Twitter. "A todos los que me han preguntado, no iré a la toma de juramento el 20 de enero", escribió Trump.

Trump se convertirá así en el primer presidente que se niega a asistir a la investidura de su sucesor, después de Andrew Johnson en 1869.



Pero Biden recibió con agrado esa noticia. "Me dijeron (...) que él (Trump) indicó que no iba a aparecer en la ceremonia de investidura (...) Una de las pocas cosas en las que ambos estamos de acuerdo. Es algo bueno que no vaya", dijo el demócrata.



Por su parte, según medios estadounidenses, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, sí asistirá a la ceremonia. Biden dijo que Pence era "bienvenido".



REDACCIÓN INTERNACIONAL*

*Con información de AFP y Efe

