EE. UU. ordena investigación sobre violencia contra haitianos en Texas

El secretario de seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, ordenó este miércoles una "rápida" investigación acerca de la "innecesaria" violencia empleada por agentes de la Patrulla Fronteriza contra algunos de los haitianos que han cruzado irregularmente en los últimos días la frontera con México.



(Le puede interesar: El jefe del Senado de EE. UU. pide poner fin a expulsiones de haitianos)

Mayorkas comentó en una audiencia ante el comité de seguridad nacional de la Cámara de Representantes las polémicas fotografías sobre los hechos sucedidos este fin de semana cerca de la localidad de Del Río (Texas).



"No reflejan quiénes somos como país ni reflejan a la Patrulla Fronteriza", aseveró el funcionario estadounidense, que calificó la violencia empleada como "innecesaria".



En una de las imágenes se ve a un agente de la Patrulla Fronteriza subido a un caballo que agarra de la camiseta a un migrante, mientras aparentemente le golpea con lo que parece un látigo, en la orilla estadounidense del río Bravo (río Grande), que separa este país de México.

Facebook Twitter Linkedin

El cubanoestadounidense Alejandro Mayorkas, jefe del Departamento de Seguridad Interior (DHS). Foto: Brad Barket. AFP

Mayorkas anunció una "investigación rápida y contundente", a la vez que informó que a los agentes implicados se les ha apartado de labores de seguridad relacionadas con la frontera y se centrarán en "tareas administrativas".



"Los hechos guiarán las acciones que tomemos. Vamos a ir hasta el final. Debemos llevar a cabo esta investigación de manera exhaustiva, pero rápida. Será completada en días", agregó.



(En otras noticias: En la ONU, Biden señaló que no quiere una ‘guerra fría’ con China)



El Gobierno de EE.UU. ha reclamado a los haitianos que no emprendan el "peligroso camino" hacia su país, después de que más de 13.000 migrantes, en su mayoría de ese país caribeño, cruzaran en los últimos días de forma irregular la frontera desde México.



En una rueda de prensa el lunes precisamente desde Del Río, Mayorkas reiteró que las fronteras de su país "no están abiertas" y que los migrantes "no deben emprender el peligroso viaje" hasta el linde.



El Gobierno del presidente Joe Biden ha comenzado ya a deportar a los más de 13.000 migrantes que han llegado en los últimos días a esa ciudad texana.EFE

Más noticias