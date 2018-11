Gobierno de Trump amplía sanciones a Venezuela, Cuba y Nicaragua

El asesor presidencial estadounidense John Bolton anunció este jueves en Miami más presión y sanciones de parte de EE. UU. contra Cuba, Venezuela y Nicaragua, a cuyos gobiernos definió como "la troika de la tiranía" y les advirtió de que "por fin" van a tener enfrente a "alguien que les planta cara".



Según Bolton, que pronunció un discurso en Miami sobre la política de EE. UU. hacia América Latina, el Departamento de Estado ampliará este jueves la lista de entidades de propiedad o controladas por los militares o los servicios de inteligencia cubanos con las que los estadounidenses no pueden hacer transacciones financieras.

Más de una docena de entidades engrosarán dicha lista, según Bolton, que no dio más detalles, pero aseguró que el Gobierno de EE. UU. va a seguir "firmemente" al lado del pueblo cubano y compartiendo con él "su aspiración de un cambio democrático real".



Sobre Venezuela anunció que el presidente Trump ha firmado una Orden Ejecutiva (decreto) que impone nuevas y duras sanciones con el fin de impedir que ciudadanos estadounidenses se involucren con quienes hacen "transacciones fraudulentas y corruptas" con oro venezolano.



En el caso de Nicaragua, Bolton no anunció medidas concretas pero señaló que mientras no haya elecciones libres en ese país y se restaure la democracia, el régimen de Daniel Ortega va a sentir "el peso total" de las sanciones estadounidenses.



Noticia en desarrollo.



Efe