Biden comenzará a reunificar familias separadas en frontera

Una de las políticas más polémicas y crueles de la era de Donald Trump en la Casa Blanca ha comenzado finalmente a desmoronarse.

Alejando Mayorkas, secretario para la Seguridad Interna del actual presidente Joe Biden, anunció este lunes que comenzará a reunificar a cientos de familias que fueron separadas en la frontera sur cuando intentaban ingresar a EE. UU.



(Lea aquí: ¿Es Joe Biden el nuevo Roosevelt de la política en Estados Unidos?)



Entre el 2017 y junio del 2018, y con el objetivo de disuadir la inmigración proveniente de México y Centroamérica, la administración Trump implementó un modelo de "cero tolerancia" cuyo eje era la destrucción del núcleo familiar. A los padres se les deportaba de inmediato mientras que los hijos fueron ubicados con familiares residentes en EE. UU. o guardianes temporales.

El cubanoestadounidense Alejandro Mayorkas, jefe del Departamento de Seguridad Interior (DHS). Foto: Brad Barket. AFP

Aunque el número total es incierto se sabe 6.000 niños fueron separados de sus familias durante este período. La práctica solo detuvo cuando fueron reveladas las imágenes de cientos de menores viviendo en "jaulas" mientras esperaban su reubicación.



Muchos de esos niños eventualmente fueron devueltos a sus padres en sus países de origen. Otros, por decisión de los adultos, permanecieron en EE. UU. con sus familias.



Pero cientos se quedaron en una especie de limbo. De acuerdo con datos del departamento de Seguridad Interna, al menos 1.000 permanecen separadas hasta la fecha.



Biden, en su momento, catalogó la práctica de "criminal" y durante la campaña prometió que de ganar la presidencia le daría marcha atrás.



"Lo de hoy es solo el comienzo. Estamos reunificando al primer grupo de familias y seguirán más. Reconocemos la importancia de proveer a estas familias con la estabilidad y los recursos que necesitan para sanar", dijo Mayorkas en un comunicado.



(Le puede interesar: El Gobernador de Florida elimina las restricciones frente al covid-19)



De momento se trata de solo cuatro núcleos, dos de ellos mexicanos y dos salvadoreños. Pero el proceso, de acuerdo con la misma administración, podría tardar meses sino años. Y en algunos casos será imposible.



Muchos de los niños fueron separados de sus padres cuando aún eran bebés y no tienen recuerdos de ellos. Otros ni siquiera hablan su lengua materna. Pero lo más grave es que la administración Trump, en algunos casos, ni siquiera recolectó información de los adultos para poderlos ubicar con posterioridad.



En enero, cuando Biden se posesionó, dio la orden de crear un grupo de trabajo o Fuerza de Reunificación Familiar, cuyo tarea era rastrear a padres e hijos y luego coordinar los aspectos legales del reencuentro.



Un proceso complicado pues primero era necesario establecer el estatus que se le daría a esos adultos y quién pagaría por los costos, entre otros aspectos.



De momento, lo que se sabe es que a estas personas se les otorgará un permiso de trabajo en EE. UU. para que puedan sostener a sus hijos y la garantía de que no serán separados nuevamente.

Los menores separados esperan reunirse con sus familias tras la decisión adoptada por la administración demócrata. Foto: Edwin Bercián / EFE

Pero el programa aún está en pañales y las primeras reunificaciones son parte de un plan piloto que viene organizando la administración y que incluye a 36 familias.



"Llevamos trabajando día y noche no solo a través de muchas agencias federales sino con abogados y gobiernos extranjeros para poder revertir la cruel práctica de la anterior administración", afirmó Mayorkas.

Para Biden, además, es un tema complejo. Si bien ya no se está separando familias en la frontera -son deportadas o permanecen en EE .UU. unidas mientras se resuelve su caso- su llegada a la Casa Blanca con la promesa de dar marcha atrás las políticas de Trump ha desencadenado una nueva ola de migrantes que se ha traducido en crisis.



En lo que va del año, se han roto todos los récord de arrestos de ilegales en la frontera y se ha disparado la detención de menores, que ahora llegan sin sus padres pues la política es no deportarlos si no están acompañados por adultos.



(En otras noticias: Estados Unidos inicia la última fase de su retirada de Afganistán)



De acuerdo con la agencia para Aduanas y Protección Fronteriza (CPB) solo en marzo de este años fueron capturados 18,890 niños y adolescentes en el límite entre México y EE. UU., el número más alto que se ha registrado en toda la historia.



Algo que están aprovechando los republicanos para criticar al nuevo presidente y que le ha suprimido el oxígeno a su promesa de empujar una reforma migratoria en el Congreso. Por otro lado, la situación se ha complicado aún más luego de que México decidiera poner límite a la cantidad de familias que alberga en su territorio mientras EE. UU. toma una decisión sobre su ingreso o deportación.

SERGIO GÓMEZ MASERI

