El Pentágono reiteró este jueves sus acusaciones contra Rusia de intentar inventar un pretexto para atacar Ucrania, pero fue más lejos y aseguró que Moscú podría producir un vídeo propagandístico dentro de esos esfuerzos.



El portavoz del Departamento de Defensa, John Kirby, dijo en una rueda de prensa que Rusia "podría producir un vídeo gráfico de propaganda, con cadáveres y actores que simularían ser gente de luto, con imágenes de zonas destruidas, así como equipo militar en manos de Ucrania u Occidente".

En ese sentido, esas armas podrían ser representadas de tal forma que parezca que han sido suministradas por Occidente a Ucrania, apuntó Kirby. El portavoz reiteró que EE. UU. tiene información sobre los intentos de Moscú de fabricar un pretexto para invadir Ucrania.



"Una opción es que el Gobierno ruso planee fingir un ataque falso por parte de las fuerzas armadas o de inteligencia ucranianas contra territorio soberano ruso o contra rusohablantes para justificar sus acciones", dijo.



La tensión se ha disparado en el último mes por la movilización de más de 100.000 soldados rusos en la frontera con Ucrania, que ha llevado a EE. UU. y Rusia a enzarzarse en una batalla propagandística.



Moscú ha repetido en varias ocasiones que no quiere una guerra con Kiev y que no amenaza a Ucrania, mientras que Washington lleva alertando desde hace días de un ataque "inminente", aunque este miércoles reculó y optó por hablar de una posible agresión rusa "en cualquier momento".



Ayer, el Pentágono anunció el despliegue "en los próximos días" de 3.000 soldados en Rumanía, Polonia y Alemania para reforzar las defensas de sus aliados ante un posible ataque ruso contra Ucrania.

EE. UU. avisa a Rusia que no dejará llevar la crisis de Ucrania a Latinoamérica

De otro lado, EE. UU. advirtió este jueves que trabajará para "prevenir" cualquier acción por parte de Rusia de "desestabilizar" o "llevar el conflicto" de Ucrania a Latinoamérica, al remarcar que no aceptará "provocaciones", tras las insinuaciones de un alto cargo ruso de un posible despliegue militar en la región.



En una comparecencia ante el comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Brian Nichols, el jefe del Departamento de Estado para Latinoamérica, señaló que no va a responder a cada "fanfarronada" de Rusia.



"Déjenme dejar claro que los esfuerzos para desestabilizar nuestro hemisferio o llevar el conflicto de Ucrania al Hemisferio Occidental son inaceptables. Y trabajaremos con nuestros socios en el hemisferio para prevenir eso", remarcó.



Nichols fue preguntado acerca de las declaraciones de enero del viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, quien apuntó que entre las posibles respuestas de Moscú a las advertencias de EE. UU. sobre la crisis en Ucrania no descartaba el despliegue de infraestructura militar en Cuba y Venezuela.



El funcionario estadounidense remarcó que Rusia ya "había posicionado elementos militares en el pasado" en esos países. "Solo subrayaré que, como hemisferio, no aceptamos provocaciones", afirmó Nichols.



La tensión entre Rusia y Occidente se ha disparado en el último mes por la concentración de más de 100.000 soldados rusos en la frontera con Ucrania.



Moscú ha repetido en varias ocasiones que no quiere una guerra con Kiev y que no amenaza a Ucrania, mientras que EE. UU. y la Otán han respondido reforzando sus posiciones en el este de Europa.



EFE

