EE. UU. acoge decisión de la Corte Constitucional sobre glifosato

Estados Unidos dio la bienvenida a la aclaración que hizo la Corte Constitucional este jueves sobre el uso del glifosato para fumigar cultivos de coca y que podría abrir la puerta para que se reanude la utilización de este químico en la lucha contra las drogas ilícitas.

En su primer pronunciamiento desde que se conoció el concepto de la Corte, EE. UU. sostiene, además, que respalda un enfoque integral para combatir el narcotráfico y que incluye la aspersión aérea siempre y cuando sea consistente con la decisión del alto tribunal colombiano.



"Nos unimos al gobierno colombiano en acoger la claridad de la decisión de la Corte. Reiteramos nuestra voluntad de trabajar con el presidente Duque y su administración para asegurar la ejecución de un enfoque antinarcóticos integral, incluyendo la aspersión aérea si es apropiada y consistente con la decisión de la Corte", le dijo a este diario un portavoz de la embajada de EE. UU. en Bogotá.

De acuerdo con el vocero, "la administración de Duque debe contar con todas las herramientas a su disposición para hacer frente a este terrible flagelo transnacional" entre ellas la fumigación que puede ser "útil e importante".



La administración estadounidense destacó a su vez los enormes esfuerzos que viene realizando el gobierno del presidente Duque para enfrentar la producción y el tráfico de drogas y catalogó de "impresionantes", los resultados que se han logrado desde que llegó al poder en agosto del año pasado.



Aunque Washington siempre ha dejado claro que cree en la fumigación como herramienta para combatir los cultivos -y nunca estuvo de acuerdo en su suspensión- este viernes también precisó que se trata de una "decisión soberana" que le corresponde al gobierno de Colombia.

La decisión de la Corte Constitucional

El jueves la Corte Constitucional decidió que la reanudación de las fumigaciones de cultivos de coca con glifosato es una decisión que está en manos del Consejo Nacional de Estupefacientes, que debe considerar los requisitos que el alto tribunal le impuso en el 2017 para volver a asperjar con el herbicida.



Aunque la Corte afirmó que para poder reanudar el programa de fumigación de cultivos ilícitos, que está suspendido desde el 2015, se deben cumplir los requisitos que ese tribunal ya había dispuesto, hizo aclaraciones claves sobre esas condiciones que, en últimas, terminan haciendo más fácil el camino del Ejecutivo para volver a esa herramienta.

"Las condiciones se mantienen con precisiones. Lo que estamos dejando claro surgió con ocasión de un debate que el país dio, y que consideramos que no se entendió la sentencia del 2017 en la dimensión que ella tenía", dijo la magistrada Gloria Ortiz, presidenta del alto tribunal.



El punto clave de la decisión -que se tomó de forma unánime- consiste en que en el fallo del 2017 la Corte aseguraba que para reanudar el glifosato se debía adelantar una investigación científica, que de forma “objetiva y concluyente, demuestre ausencia de daño para la salud y el medioambiente”.



La interpretación de esa decisión era, entonces, que el glifosato seguía suspendido hasta que se demostrara con un estudio científico que el herbicida no implica un riesgo.



La demostración de ausencia de daño era uno de los requisitos que el Ejecutivo consideraba de imposible cumplimiento ya que no hay estudios científicos que permitan descartar con toda certeza que el herbicida no implica un riesgo, ya sea para la salud, el agro, o el medioambiente.



La precisión que ahora hace la Corte es que esa evidencia científica "no equivale a demostrar, por una parte, que existe certeza absoluta e incuestionable sobre la ausencia de daño. Tampoco equivale a establecer que la ausencia de daño es absoluta o que la actividad no plantea ningún riesgo en absoluto", dice el auto de la Corte.



Así, la Corte asegura que la decisión de reanudar las fumigaciones con glifosato es del Consejo Nacional de Estupefacientes, que deberá tener en cuenta las condiciones que el alto tribunal le impuso. Así, para un eventual regreso del glifosato, el Consejo Nacional de Estupefacientes "deberá considerar y ponderar toda la evidencia científica y técnica disponible en lo que se refiere, por un lado, a la minimización de los riesgos para la salud y el medio ambiente, y por otro, a la solución al problema de drogas ilícitas, conforme a los instrumentos de política pública".





SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En twitter @sergom68