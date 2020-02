La carta del presidente Duque sobre la migración venezolana

El presidente Iván Duque encendió este jueves la alarma sobre el enorme impacto que está teniendo en Colombia la llegada de millones de venezolanos al país y le pidió a la comunidad internacional destinar muchos más recursos antes de que la “situación se salga de control”.



En una editorial que publica este jueves el Washington Post, Duque sostiene que el país está pagando más de US$ 460 millones de dólares anuales en la atención de los casi 2 millones de venezolanos que se han desplazado al país, lo cual ha generado un enorme reto para la economía colombiana que no podrá superar sin el decidido apoyo de la comunidad internacional.

“Colombia está en el frente de batalla del reto humanitario más que serio que ha enfrentado el Hemisferio Occidental en su historia moderna. La crisis actual, que está a las puertas de EE. UU., deber ser atendida con un nivel de urgencia más alto antes de que salga de control. Necesitamos un compromiso más sólido en fondos y recursos por parte de la comunidad internacional. Colombia no puede sola”, dice Duque la columna de opinión.



Según el presidente, mientras en Siria la comunidad internacional se ha gastado más de US $ 7.000 millones de dólares atendiendo la crisis migratoria en un período de cuatro años, en Venezuela solo se han invertido US$ 580 millones en ese mismo lapso.



“La crisis de Siria es terrible y los sirios merecen nuestro apoyo. Pero el mundo tiene que entender que una crisis humanitaria de mayores proporciones está sucediendo -y de manera acelerada- aquí mismo en las Américas”, dice el presidente, quien este lunes estará en Washington para participar en una serie de conferencias y reuniones con empresarios e inversionistas de EE. UU.

Si bien en la columna Duque agradece el apoyo que Washington ha brindado, deja claro que “más es necesario” y apelando a dos temas que son del interés nacional en EE. UU.: la seguridad y la inmigración ilegal.



De acuerdo con el Presidente, mientras la dictadura de Nicolás Maduro ha estado ofreciendo refugio a terroristas en su país, es la estabilidad y solidez de Colombia la que permite mantener a raya a estas organizaciones.



Así mismo, el amparo que el país le está dando a los miles de refugiados que llegan de Venezuela ha evitado un movimiento masivo de migrantes hacia Norte América.



“Una crisis de estas magnitudes -sostuvo el presidente- es sencillamente muy grande para Colombia y la región. Esperamos que el mundo este a la altura y fortaleza su respuesta frene a la crisis venezolana antes de que sea demasiado tarde. El destino del Hemisferio Occidental depende de que lo hagan”, puntualizó el mandatario.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Twitter: @sergom68

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington