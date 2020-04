EE. UU. suma casi 30 millones de desempleados en mes y medio 

Más de 3,8 millones de personas en Estados Unidos solicitaron la semana pasada las prestaciones del subsidio por desempleo, con lo cual son ya casi 30 millones quienes lo han hecho en seis semanas en medio de la crisis por la pandemia del coronavirus.



La cifra de la semana pasada divulgada este jueves por el Departamento de Trabajo es algo inferior, no obstante, a los 4,42 millones de solicitudes de este beneficio en la semana anterior causadas por la paralización de gran parte de las actividades económicas en Estados Unidos debido a las medidas para contener la covid-19.

El promedio de solicitudes en cuatro semanas, que da mejor idea de la tendencia del mercado, bajó de 5,79 millones a 5,03 millones en la semana que concluyó el 25 de abril.



El informe del gobierno apuntó que la tasa de desempleados cubiertos por el

subsidio llegó al 12,4 por ciento en la semana que concluyó el 18 de abril, un aumento de 1,5 puntos porcentuales sobre la semana anterior y "el nivel más alto en la historia de este indicador".



En la semana que concluyó el 18 de abril había 17,99 millones de personas recibiendo el subsidio por desempleo, con un incremento de 2,17 millones desde la semana anterior y también "el nivel más alto en la historia de este indicador".



Estas conclusiones implican que la cifra oficial de pedidos del subsidio probablemente subestima enormemente la extensión de las reducciones en el empleo FACEBOOK

El dato acerca del subsidio por desempleo no da una imagen completa de la situación en el mercado laboral, ya que no cubre a millones de personas que son "trabajadores independientes" u operan su propio negocio.



Un estudio del Instituto de Política Económica indicó esta semana que por cada diez personas que han completado exitosamente su solicitud de subsidio en el último mes, otras tres a cuatro intentaron hacerlo, pero no pudieron superar las complicaciones del trámite.



"Estas conclusiones implican que la cifra oficial de pedidos del subsidio probablemente subestima enormemente la extensión de las reducciones en el empleo y la necesidad de ayuda económica durante la crisis de coronavirus", según ese estudio.



El Gobierno informó este miércoles que el producto interior bruto de la mayor economía del mundo se contrajo un 4,8 por ciento en el primer trimestre del año cuando empezó a sentirse el impacto de la covid-19. Otro informe del Departamento de Comercio mostró este jueves que el gasto de los hogares, que en Estados Unidos equivale a casi dos tercios del PIB, disminuyó en marzo un 7,5 %, la mayor caída desde que se inició este indicador en 1959.

El Gobierno del presidente Donald Trump ha ampliado las normas del subsidio con el propósito de ayudar a más trabajadores Foto: Bloomberg

La cifra semanal de solicitudes nuevas, que alcanzó una cima de 6,9 millones en la última semana de marzo, ha estado disminuyendo desde entonces al tiempo que en el país se hace más intenso el debate sobre la necesidad de mantener las normas de "distanciamiento social" que paralizan las actividades con el fin de combatir la pandemia o la conveniencia de reabrir gradualmente los negocios para evitar un daño aún mayor a la economía.



El desempleo entre la población en general en EE. UU. subió del 3,5 por ciento en febrero al 4,4 por ciento en marzo, y saltó del 4,4 por ciento al 6 por ciento entre los hispanos, y del 5,8 por ciento al 6,7 por ciento entre los afroestadounidenses.



En la semana que terminó el 18 de abril, los estados con mayores incrementos en la cifra de solicitudes del subsidio por desempleo fueron Florida, que añadió 326.251 solicitudes; Connecticut con 68.758; y Virginia Occidental con 31.811.



Las mayores disminuciones ocurrieron en Nueva York, con 189.517 solicitudes menos que en la semana anterior, California con 127.112 menos, y Michigan con 85.500 menos. El incremento sin precedentes de despidos ha llevado a los analistas a calcular que el índice de desempleo, que estaba en el 3,5 por ciento en febrero, superará el 15 por ciento de la fuerza laboral, muy por encima del 10 por ciento cuando en octubre de 2009 el país iba recuperándose de la Gran Recesión, y el nivel más alto desde la Gran Depresión en la década de 1930.



El Departamento de Trabajo dará el informe del desempleo de abril la próxima semana. El Gobierno del presidente Donald Trump ha ampliado las normas de este

subsidio con el propósito de ayudar a más trabajadores cuyas finanzas están al punto de quiebra en medio del cierre de fábricas, almacenes, tiendas, salas de espectáculos y escuelas bajo las instrucciones para que la gente se quede en casa.



Efe