Eclipse de Sol: ciudad de EE. UU. aconsejó abastecerse de alimento por este peligro

Las autoridades de Lorain County, en Ohio, han emitido algunas recomendaciones para las personas que presenciarán el eclipse, entre ellas, considerar un suministro adicional de agua, alimentos y combustible antes de este evento. La razón no tiene nada que ver con la posibilidad de que el fenómeno astronómico ocasione algún tipo de problema en la Tierra, sino que es algo mucho más sencillo: la enorme afluencia de turistas que se esperan.

Así, el Departamento de Gestión de Emergencias del Condado de Lorain advirtió a los lugareños que la gran afluencia de visitantes podría ocasionar, no solamente un desabasto de alimentos y agua, sino un aumento importante en el tráfico, mayores tiempos de espera en servicio como hospitales y gasolineras, además de dificultad para acceder a algunos productos.

Y es que las autoridades compartieron con los medios que muy probablemente lleguen al lugar multitudes de personas y, dado que el condado es pequeño, no está preparado en términos de infraestructura para ello. Por ejemplo, muchas de las carreteras son de solo dos carriles.

la señal de los teléfonos móviles se vea afectada debido a un gran aumento de actividad que podría sobrecargar el sistema Asimismo, otro de los problemas que se están previendo en la zona es quedebido a un gran aumento de actividad que podría sobrecargar el sistema

Recomendaciones para observar el eclipse en Estados Unidos

El eclipse solar del próximo 8 de abril será visible en diversas partes de México, Estados Unidos y Canadá. De acuerdo con información de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, (NASA, por sus siglas en inglés), es necesario que las personas sigan las medidas de seguridad para cuidar su salud ocular, ello incluye utilizar filtros solares especiales que cumplan con los requisitos de la norma internacional ISO 12312-2.

Advirtieron que no es posible ver el eclipse usando gafas comunes, incluso si estás cuentan con lentes muy oscuras, debido a que el fenómeno astronómico puede generar lesiones permanentes si no se toman las precauciones necesarias. Si no se tiene acceso a los filtros solares mencionados, otra opción es adquirir un vidrio de soldador con un grado de opacidad certificado de al menos el número 14.