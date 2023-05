El expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) fue este martes hallado culpable de "abuso sexual" y difamación, pero no de violación, en el caso fruto de las denuncias de la escritora Elizabeth Jean Carroll, una condena que el mismo Trump calificó de "vergüenza".



Carroll acusaba a Trump de haberla violado en el probador de unos grandes almacenes de Nueva York a mediados de los noventa, y también de difamarla cuando ella se decidió a hacer pública su denuncia en un libro que publicó en 2019.



¿Quién es la escritora que lleva cuatro años en una batalla judicial contra Donald Trump?

Un golpe más a Donald Trump

Un jurado de Nueva York declaró a Donald Trump responsable de agredir sexualmente y difamar a la escritora E. Jean Carroll, condenando al ex presidente a pagarle 5 millones de dólares por daños y perjuicios.



El jurado, compuesto por seis hombres y tres mujeres, emitió el veredicto el martes en un tribunal federal de Manhattan tras deliberar durante menos de tres horas.

El juicio reavivó la atención sobre el tenso historial de Trump con las mujeres en el momento en que se embarca en otra carrera hacia la Casa Blanca.



También es el primer veredicto contra él personalmente en una serie de casos legales que amenazan con estallar durante la campaña de 2024. Al tratarse de un caso civil y no penal, Trump nunca corrió el riesgo de ser encarcelado por las acusaciones de Carroll.



El nivel de la prueba también era menor: el jurado sólo tenía que determinar que era más probable que Trump fuera responsable que no, en lugar de más allá de toda duda razonable.

La periodista estadounidense Elizabeth Jean Carroll. Foto: AFP

¿Quién es Elizabeth Jean Carroll?

Elizabeth Jean Carroll, de 79 años, es una ex columnista de consejos de la revista Elle, una publicación mundial que trata temas de moda, belleza, salud y entretenimiento; también presentó un programa de entrevistas diario.



Carroll trabajó por más de 26 años escribiendo en las páginas de ‘Elle’ una columna titulada ‘Ask E. Jean’ (que traduciría Pregunta a E. Jean).



Carroll, quien nació en Detroit, Estados Unidos, en 1943, fue Miss Indiana y Porrista del Año en 1964.



Su carrera periodística arrancó en 1979 y fue colaboradora de Elle desde 1993 hasta 2019; también ha escrito para medios como Esquire, Outside y Playboy. De hecho, su primer artículo fue un quiz sobre los legendarios escritores Ernest Hemingway y F. Scott Fitzgerald que se publicó en Esquire.



Ese recorrido fue lo que habría llevado al magnate, Donald Trump a reconocerla en un centro comercial donde ella dice que el mandatario la violó. “Ey, ¡tú eres esa señora de los consejos!”, le dijo Donald Trump, según la escritora; a lo que ella respondió: “Ey, ¡tú eres el magnate inmobiliario!”.

La denuncia contra Donald Trump

La periodista hizo pública en 2019 su acusación de que Trump la violó más de dos décadas antes en un vestidor del sexto piso de los grandes almacenes Bergdorf Goodman, en la Quinta Avenida, en Nueva York.



Carroll sostiene que el expresidente le pidió ayuda para comprar un regalo para una mujer. Al llegar a la sección de lencería, Trump la habría instado a probarse una de las piezas, ante lo que ambos juguetearon y ella le pidió que fuera él quien se pusiera la prenda.



Cuando se cerró la puerta del probador, el multimillonario "me embistió, me empujó contra la pared, golpeándome la cabeza muy fuerte, y puso su boca sobre mis labios", de acuerdo con el relato de la mujer.



Carroll hizo pública en 2019 su acusación de que Trump la violó más de dos décadas antes en un vestidor del sexto piso de los grandes almacenes Bergdorf Goodman, en la Quinta Avenida, en Nueva York. Foto: AFP / EFE

Luego, ella asegura que el magnate se bajó la cremallera de su pantalón y, forzando sus dedos alrededor de su zona íntima, “empuja su pene a medias –o entero, no estoy segura- dentro de mí”, narra la periodista.



Por su parte, Donald Trump negó rotundamente haber violado a la periodista y aseguró que nunca la conoció.



"Respecto a la 'noticia' de E. Jean Carroll, quien afirma que nos encontramos hace 23 años en Bergdorf Goodman: No he conocido a esta persona nunca en mi vida. Está intentando vender un nuevo libro, y eso debería dejar clara su motivación. Debería venderse en la sección de ficción", dijo Trump hace cuatro años en un comunicado.



Sin embargo, su argumento aún no ha cambiado, luego de conocerse la decisión del jurado, Trump se pronunció diciendo nuevamente que no tiene "la menor idea de quien es esta mujer", refiriéndose a Carroll.



"Este veredicto es una vergüenza, una continuación de la mayor casa de brujas de todos los tiempos", declaró el expresidente republicano en su red social Truth Social.

La denuncia, llevada a cabo más de dos décadas después, llevó a que este martes un tribunal federal de Manhattan lo hallara culpable tras deliberar durante menos de tres horas; convirtiendo a Donald Trump en el primer expresidente de Estados Unidos ser declarado responsable de abuso sexual.



Sin embargo, el mandatario no fue declarado culpable de violación. El juicio reavivó la atención sobre el tenso historial de Trump con las mujeres en el momento en que se embarca en otra carrera hacia la Casa Blanca.

Pantallazo Canal de Youtube de ELLE a entrevista de Elizabeth Jean Carroll. Foto: Pantallazo Canal de Youtube de ELLE

La escritora solo busca 'su buen nombre'

Este lunes, antes de conocerse la decisión del jurado, la abogada de Carroll dijo ante el tribunal de Manhattan que la escritora no buscaba dinero en el juicio contra el expresidente, sino "restaurar su buen nombre".



"Para Jean Carroll, esta denuncia no tiene que ver con el dinero", dijo la abogada Roberta Kaplan, del ente acusador, alegando que en realidad se trata de "recuperar su buen nombre", en referencia a los distintos calificativos que Carroll ha recibido de parte de Trump -como mentirosa o enferma mental, entre otros- desde que él conoció la denuncia.



Kaplan se refirió de nuevo a la comentada frase de Trump de que Carroll "no era (su) tipo", y recordó al jurado la reacción de Trump al ver una antigua foto en la que confundió a Carroll con su propia exesposa Marla Trump.

