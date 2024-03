Duquesa británica quiere incluir la coca en su 'Jardín Venenoso': ¿qué dice Colombia?

Desde hace casi 20 años Jane Percy, duquesa de Northumberland, un condado al noreste de Inglaterra, cultiva un famoso jardín que anualmente recibe a cientos de miles de visitantes. Famoso, y a la vez polémico.

En uno de los cuadrantes de su castillo de Alnwick, que la familia usa como residencia de verano, Percy ha construido un "Jardín Venenoso", donde crecen libremente las plantas más letales del mundo. Desde aquellas que pueden causar la muerte instantánea como el castor (o sus semillas), hasta otras que arrojan poderosas drogas: amapolas, marihuana al igual que todo tipo de hongos alucinógenos.

Pero a su jardín solo le falta una para completar su colección de plantas venenosas: la mata de coca. Es por eso que desde hace meses la duquesa viene en contacto con el gobierno colombiano y su embajada en Londres.

Percy, que ya tiene licencia oficial para poder cultivar de este tipo plantas -algo ilegal en la mayor parte del mundo, incluido Inglaterra- le ha pedido al gobierno de Gustavo Petro que le otorgue algunas semillas o vástagos de coca para poder completar su trabajo.

También, según la Duquesa, se han acercado a los gobiernos de Perú y Bolivia, pero hasta ahora sin suerte.

"Aunque tenemos una licencia del gobierno para cultivar coca, hasta ahora no hemos podido conseguir la planta. Durante muchos años hemos llevado a cabo un programa de educación sobre drogas que brinda una oportunidad única para pensar en las plantas de las que provienen las drogas y los peligros que presentan. Desafortunadamente nos falta la parte de la historia que explica el dolor y el sufrimiento en los países donde se cultiva la coca y se procesa la cocaína", dijo la duquesa a medios en el Reino Unido.

De acuerdo con Percy, el objetivo de su "jardín venenoso" siempre ha sido dar a los visitantes una película completa sobre el origen de este tipo de plantas y el efecto que han causado en las sociedades a lo largo de los siglos.

Para ello, cuentan con profesores especializados que guían a los turistas que anualmente visitan el vivero.

"Realmente creo que todo es posible y continuaré abordando este problema de frente y colaborando con la Embajada de Colombia. Nuestra prioridad es hacerlo de forma segura y legal para nuestros propios fines educativos y creemos que anunciaremos la entrega segura de las plántulas en un futuro no muy lejano", afirmó la duquesa sobre la posibilidad de que pronto puedan contar con un espécimen de la planta.

El "Jardín Venenoso" alberga por los menos 100 variedades de plantas que van desde la exótica Brugmansia, que puede matar a quienes la ingieren por sus altos niveles de escopolamina y atropina, hasta el seto de laurel, una planta común que emite vapores tóxicos.

Y desde el 2023 también incluye el Gympie, una plata oriunda de Australia que se considera la más venenosa del mundo.

El jardín, que abrió sus puertas en el 2004, está ubicado en un galpón que permanece cerrado y su visita solo es posible con el acompañamiento de un guía. En su interior, las platas más peligrosas permanecen tras jaulas que impiden su acceso y también está prohibido el contacto físico con cualquiera de las otras.

A una pregunta de este diario sobre el estado de esa petición, la embajada de Colombia en Londres aclaró en un comunicado que no recibieron una solicitud, pero dijeron que de todos modos la habrían rechazado porque en el Reino Unido la hoja es catalogada como una sustancia categoría A y por lo tanto es ilegal.

Pero, en el comunicado la embajada aclara que la hoja de coca "no es cocaína, no es una droga y no es venenosa o tóxica por si sola". "De la misma manera, como los granos no son Whiskey o las papas Vodka… Es crucial distinguir entre la hoja de coca y la sustancia producida". añadió.

Eso sí, la agradecieron a la duquesa su interés por querer abordar la complejidad del problema y afirman que están dispuestos a continuar el diálogo con ella.

SERGIO GÓMEZ MASERI - Corresponsal de EL TIEMPO - Washington