El encuentro entre los presidentes Joe Biden e Iván Duque de este jueves en la Casa Blanca no se verá enturbiado por las recientes aproximaciones de Washington con el régimen de Nicolás Maduro. Al menos eso piensan altos asesores de la administración demócrata que conversaron con un grupo de medios, entre ellos EL TIEMPO.



(Lea aquí: ¿Cómo será la reunión entre Iván Duque y Joe Biden? ¿De qué hablarán?)



Según uno de los funcionarios, el encuentro entre ambos líderes, que se conocen de tiempo atrás, será "excelente" y tocará toda una serie de temas de la agenda común que incluye migración, narcotráfico, medio ambiente, seguridad electoral, democracia y muchos otros.

El funcionario reconoció las críticas hechas por Duque previo a su llegada a Washington cuando dijo que Estados Unidos debería reconsiderar su acercamiento con el régimen de Maduro.



"Las declaraciones del presidente Duque fueron muy medidas y tiene derecho a su opinión, pero no estoy de acuerdo con que (los acercamientos) hayan agriado la reunión. Hemos estado en contacto con el presidente, con el Embajador Pinzón y creo que tendrán una excelente conversación", dijo el funcionario.

No hubo ningún quid pro quo (una cosa por otra) con Maduro para que liberaran a los dos estadounidenses… Hicimos una visita y como muestra de nuestro gesto, ellos liberaron a dos prisioneros FACEBOOK

TWITTER

Los altos funcionarios dijeron también entender y compartir que se trata de un tema sensible para el país dada la amenaza que plantea Venezuela, donde se refugian grupos criminales ilegales.



Pero, a su vez, trataron de explicar, el contexto detrás del viaje a Caracas este fin de semana de Juan González, Asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca para el Hemisferio Occidental.



De acuerdo con uno de los funcionarios, los objetivos centrales de esa cita eran asegurar la liberación de estadounidenses detenidos y empujar por el reinicio de las negociaciones entre el régimen y la oposición en México.



"No hubo ningún quid pro quo (una cosa por otra) con Maduro para que liberaran a los dos estadounidenses… Hicimos una visita y como muestra de nuestro gesto, ellos liberaron a dos prisioneros. No está vinculada la visita ni la liberación a la idea de que petróleo venezolano pueda llegar a Estados Unidos".



(En otras noticias: Venezuela irrumpe en la agenda de Biden con Duque)



Según este funcionario, la reciente crisis que desató la invasión rusa en Ucrania cambió las perspectivas y abrió una ventana de oportunidad para buscar la liberación y reiniciar esas negociaciones, que estaban estancadas.



Aclaró, además, que no se hizo ninguna promesa al régimen y que tampoco se ha tomado decisión alguna sobre el tema petrolero. Pero lo que sí ofrecieron fue un "levantamiento de la presión internacional" siempre y cuando haya progreso concreto e irreversible que conduzca al restablecimiento del orden constitucional en Venezuela.



El funcionario también precisó que los esfuerzos llevaban meses tras bambalinas y que la cita de Duque y Biden simplemente coincidió con el encuentro del fin de semana con Maduro.



Y mencionó otro punto en el que hizo hincapié: que Estados Unidos sostendrá encuentros con líderes democrático o no democráticos en aras de avanzar sus intereses de seguridad regional.



Ya más sobre la visita, el funcionario dijo que Biden tenía claro que Colombia era la piedra angular de la región y un aliado invaluable para Estados Unidos.



Destacó además, el liderazgo del presidente Duque en temas ambientales y migratorios, no solo a nivel regional sino global.



SERGIO GÓMEZ MASERI

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

WASHINGTON

Más noticias