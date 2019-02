'Amnistía para Maduro no es una opción': presidente Duque

El presidente Iván Duque expresó este jueves su oposición frontal a una eventual amnistía para el presidente venezolano, Nicolás Maduro. Hablando en un foro organizado en Washington por varios centros de pensamiento, entre ellos el Diálogo Interamericano y el Woodrow Wilson Center, Duque señaló que Maduro, a su juicio, debe ser juzgado y condenado por los crímenes que cometió.

"La amnistía para Maduro no es una opción. Debe pagar por sus crímenes y ser llevado ante la Corte Penal Internacional", donde ya han abierto una investigación en su contra, dijo el presidente colombiano.



A la pregunta sobre si respaldaría un asilo de Maduro en Rusia, Duque sugirió que ese podría ser un destino para el "dictador", porque Moscú no reconoce la jurisdicción de la CPI, pero que sería algo que no aplaudiría.

"No aplaudiré si se va para Rusia pero aplaudiré que ya no está en Venezuela", dijo Duque cuyas respuestas provocaron el aplauso del público.



También indicó que el único camino que ve para los responsables del atentado del Eln contra la escuela de cadetes es que terminen en una cárcel y fustigó a Cuba por no enviarlos de regreso.



"Cuba indicó que debo cumplir un protocolo que me exige recogerlos, luego preguntarles si se quieren quedar en Venezuela y si no soltarlos en el país. El único protocolo que acepto en el caso del Eln es que sean llevados ante la justicia y puestos en prisión", puntualizó el funcionario.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Wsashington