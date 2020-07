'No politicemos la elección del presidente del BID': Iván Duque

El presidente Iván Duque defendió este miércoles la candidatura del estadounidense Mauricio Claver-Carone para la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) durante un foro virtual organizado por el Consejo para las Relaciones Exteriores, un prestigioso centro de pensamiento basado en Nueva York.



La candidatura de Claver- Carone ha generado polémica, pues la jefatura del BID, hasta la fecha, siempre ha sido presidida por un latinoamericano gracias a un "pacto de caballeros" que impera desde su fundación.



Actualmente, la presidencia está en manos del colombiano Luis Alberto Moreno, pero su período finaliza en septiembre, cuando el banco tiene prevista una asamblea para elegir a su sucesor.

"He visto a mucha gente criticando que hay un candidato estadounidense y para mí eso es muy extraño porque nada en los reglamentos del BID prohíbe que un país miembro (como lo es EE. UU.) presente un candidato. Hay que defender la institución y los reglamentos de la institución", dijo el presidente en respuesta a una pregunta formulada por uno de los miembros del Consejo.



Duque reconoció que en el pasado existió un "acuerdo político" para que la presidencia recaiga en una latinoamericano y la vicepresidencia en un estadounidense. Pero el hecho, sostuvo el mandatario colombiano, es que EE. UU. tiene un 30 por ciento de las acciones del banco y se está en un momento en que el BID necesita una recapitalización para que pueda atender las necesidades de la región en el futuro.



"Ninguna recapitalización puede ser viable si no hay un fuerte apoyo de su principal accionista… Y llevamos varios años discutiendo que no se ha producido una recapitalización en 11 años y se critica que no ha sucedido porque el banco no ha sido estratégico o importante para EE. UU. Y ahora hay un candidato estadounidense que quiere empujar por eso y hay un interés genuino de ellos en llevar el banco hacia una nueva frontera, y por eso veo esto como algo positivo", dijo el presidente.

Presidente de Colombia, Iván Duque Márquez Foto: Presidencia de la República

Duque enfatizó en que el proceso de elección del presidente del BID es uno de los más transparentes entre las instituciones multilaterales y que todos los países tendrán la opción de escuchar a los candidatos y elegir libremente.



En el momento, hay otros dos candidatos aspirando a la presidencia: el exministro argentino Gustavo Béliz, y la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla.



Para triunfar es necesario imponerse en dos votaciones. Obtener el respaldo de al menos 15 de los 28 miembros latinoamericanos en la institución y más del 50 por ciento del voto accionario. En ambos frentes EE.UU. ya tendría los votos suficientes, entre ellos el de Colombia y Brasil.



Según Duque, su gobierno también ha decidido apoyar a Claver-Carone porque conoce la región y tiene experiencia como exfuncionario en el Departamento del Tesoro y en el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI).

"No politicemos la elección del presidente del BID. La presidencia no puede depender de lo que pase en las elecciones presidenciales de EE. UU. que por coincidencia este año cae dos meses después de la elección en el BID. Tratemos de no pegar ambas cosas. Creemos que Claver tienes las credenciales y por eso lo apoyamos", afirmó Duque.



Para Duque, lo más importante es que el ganador esté comprometido con la recapitalización del banco, la modernización de sus instrumentos y el fortalecimiento del legado del presidente Moreno.



Además, y eso no lo dijo el mandatario, Colombia tiene una gran deuda con Washington, pues los estadounidenses respaldaron la candidatura de Moreno en el 2005 cuando otros en la región le dieron la espalda.



En días recientes, han surgido voces en EE. UU., entre ellas la del senador demócrata Patrick Leahy, que han sugerido posponer la elección hasta después de los comicios presidenciales en este país.



Eso, porque Claver-Carone, como carta del presidente republicano Donald Trump, podría perder el apoyo de su propio gobierno si termina imponiéndose el exvicepresidente Joe Biden.



En la charla, Duque se refirió a la situación de Venezuela y a las medidas que ha tomado para frenar el avance del coronavirus en el país.



Sobre el país vecino, el colombiano advirtió que el presidente interino Juan Guaidó no puede solo contra el régimen de Maduro y por eso es necesario el apoyo de los países, de los organismos multilaterales y de los medios de comunicación para derrotarlo.



Dijo, eso sí, que Maduro se encuentra en una situación precaria y expresó su esperanza de que en pocos meses llegue el fin de su dictadura con la composición de un gobierno de transición que convoque con rapidez a nuevas elecciones.



La charla con Duque fue dirigida por Roberta Jacobson, exsubsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental y hoy con el Grupo Albright Stonebridge.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

WASHINGTON

En Twitter: @sergom68