Iván Duque da versión sobre la polémica entre Santos y Uribe por inmunidad en EE. UU.

El expresidente Iván Duque se comunicó este martes con este diario para hacer algunas precisiones sobre la polémica que se desató entre los exmandatarios colombianos Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe.



Se trata de un proceso judicial del 2010 en el que ONG’s y grupos sindicalistas en ese país trataron de forzar el testimonio de Uribe ante las cortes estadounidenses en un caso contra la multinacional Drummond.

En su comunicación, Duque insiste que, tanto Santos, como su embajador de la época Gabriel Silva, están mintiendo al alegar que fue su gestión la que hizo que a Uribe se le concediera la inmunidad para jefes de Estado.

Si bien es cierto que el gobierno de Santos envió una carta al Departamento de Estado en el 2010 reclamando la inmunidad del expresidente, Duque advierte que la estrategia fue diseñada en su integridad por los abogados de Uribe en Estados Unidos y que hicieron valer ante las cortes las normas internacionales y las mismas leyes de este país.



De hecho, sostiene Duque, fueron los abogados de Uribe quienes “orientaron” al gobierno colombiano sobre cómo responder a la citación que le hicieron a Uribe para que rindiera su testimonio en el caso contra Drummond.



En su momento, y tras recibir esa carta, el Departamento de Estado presentó un escrito ante la corte en el que sugirió que el expresidente gozaba de inmunidad residual ante la justicia de Estados Unidos.



Tanto esta corte en Washington y, con posterioridad, una de apelaciones, coincidieron con esta interpretación y negaron la posibilidad de que Uribe fuera llamado a testificar.

El expresidente Iván Duque. Foto: Foto: Cortesía Nicolás Galeano

Lo que dice Iván Duque

En su respuesta a este diario, el expresidente Duque se refiere de manera específica a tres afirmaciones que han quedado en el ambiente y que dicen son “mentirosas”.



En primer lugar, se refiere a la idea de que la inmunidad de Uribe en los Estados Unidos fue un “gesto generoso” de Juan Manuel Santos producto de una “gestión por lo alto” y de la diplomacia.



“Desde el mismo momento en que se buscó un testimonio del expresidente Álvaro Uribe ante una Corte de los Estados Unidos se entendió que este sería un asunto judicial y por lo tanto se requería buscar un gran abogado. Luis Alberto Moreno, entonces Presidente del BID, recomendó al prestigioso abogado Gregory Craig, ex secretario jurídico de Barack Obama y ex asesor del Senador Ted Kennedy”, dice el expresidente.

Gabriel Silva Luján, exministro y exembajador de Colombia en Estados Unidos. Foto: Claudia Rubio. Archivo EL TIEMPO

Y agrega: “Una vez analizado el caso -continúa- el abogado expuso el procedimiento: Que él hablaría con el Departamento de Estado y con la Embajada de Colombia, para que se hiciera valer el criterio general de inmunidad que gozan los ex jefes de Estado para comparecer ante llamados de la justicia de los Estados Unidos por sus acciones en el ejercicio de sus funciones. Este criterio general es el mismo criterio que se aplica en los Estados Unidos a los expresidentes estadounidenses para no asistir a llamados de la justicia en otros países. El abogado Gregory Craig preparó los textos argumentales e inclusive sugirió los textos y procedimientos que debía adelantar la Embajada de Colombia para hacer valer el criterio general aplicable a todos los expresidentes”.



Surtido ese trámite, sostiene el expresidente, el abogado de Uribe “debió ejercer la defensa de ese criterio, aplicado en múltiples ocasiones en las cortes de los Estados Unidos y ganó frente a los demandantes la primera instancia en el 2011 y la apelación en el 2012 (caso que se falló cuando Gabriel Silva no era el Embajador de Colombia)”.

En segundo término, afirma Duque, está la idea errada de que la inmunidad de Uribe fue “una labor de coordinación” entre Santos y el encargado de Derechos Humanos en el departamento de Estado y con la Casa Blanca.



“El expresidente Álvaro Uribe no sólo negó que Gabriel Silva, a través de unos socios cafeteros, pagar los abogados que lo representarían, sino que también pidió que el Gobierno de Colombia no ejerciera ninguna gestión en su defensa. Fue el abogado Gregory Craig quien dialogó con el Asesor Jurídico del Departamento de Estado y quien orientó al gobierno de Colombia de cómo responder a la innovación del criterio general de inmunidad”, sostiene el exdirigente del Centro Democrático.



Y, por último, añade Duque, el concepto de que la defensa judicial de Uribe era solo un proceso subsidiario a la confirmación obvia de la inmunidad por parte del Departamento de Estado.



Según Duque, “fueron las cortes las que mantuvieron la aplicación de un criterio general, basado en la doctrina y la costumbre, bajo la clara situación que también una corte podría cambiar su parecer antes situaciones específicas. Todo el triunfo jurídico, tanto en la aplicación de los criterios generales de inmunidad como en las exitosas defensas en primera y segunda instancia, se le deben a Gregory Craig”.



Sergio Gomez Maseri

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington