Duque asegura financiamiento de multilaterales para 2022

El presidente Iván Duque aseguró, al menos parcialmente, la agenda de financiamiento internacional que necesitará el país para enfrentar retos como el Covid-19, la migración de venezolanos y el cambio climático en el año 2022 e incluso más allá de su mandato.



Duque llegó a Washington este lunes para reuniones de alto nivel con las cabezas del Banco Mundial (BM) , el Fondo Monetario Internacional (FMI), y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con los que discutió estos objetivos y el respaldo de la banca multilateral.



Así mismo tuvo un encuentro con la Cámara de Comercio de EE.UU. para incentivar la inversión privada en el país.



Según Duque, con David Malpass, presidente del BM se concretó el cierre del plan de financiamiento por US $ 2.000 millones de dólares del 2021 y se sentaron las bases para un crédito similar el año entrante que estaría enfocado en cuatro áreas: acción climática; protección a la biodiversidad, el sistema de la salud y la post pandemia; y el pacto al que se llegó con los jóvenes del país.



En el caso FMI, la discusión con Kristalina Georgieva, su directora giró en torno de la extensión de la línea flexible de crédito más allá del actual gobierno y las facilidades de pago que puede ofrecer el fondo para apoyar inversiones que ayuden a proteger el medio ambiente.



En su cita con Mauricio Claver-Carone, presidente del BID, se abrió la puerta para un programa de financiamiento superior a los US $500 millones para el año 2022.

¨Ha sido una agenda muy fructífera donde ya aseguramos parte del financiamiento del país¨, dijo Duque este lunes desde la capital estadounidense.



Duque fue, además, epicentro de un cena que ofreció el embajador Juan Carlos Pinzón en honor al empresario y filántropo Howard Buffet en la que se le concedió la nacionalidad colombiana.



Buffet, hijo del multimillonario estadounidense Warren Buffet, lleva más de 15 años donando gruesas sumas de dinero al país en diversas iniciativas de corte social. Entre ellas el desminado, la sustitución de cultivos, titulación de tierras para campesinos y a la fundación Pies Descalzos, de la cantante Shakira.



A través del Howard Buffet Foundation, este estadounidense ha entregado más de US $130 millones de dólares desde el 2004 y se espera que siga contribuyendo a futuro.



El presidente tiene prevista una reunión con el Secretario General de la OEA Luis Almagro este martes y luego partirá rumbo a Nueva York donde se entrevistará con altos directivos de Goldman Sachs y JP Morgan Chase, dos de los bancos de inversión más grandes del mundo.



Posteriormente, el Presidente Duque sostendrá un encuentro con representantes y miembros de la Junta Directiva de Américas Society / Council of the Americas (AS/COA), institución que le otorgará la distinción ‘Gold Insigne’, en reconocimiento por su liderazgo transformador en Colombia y toda la región, en especial por su decisión de otorgar Estatus Temporal de Protección (TPS) a ciudadanos venezolanos.



En ese contexto Duque se refirió al caso de los haitianos qué están usando a Colombia como puente para ingresar a EE.UU.



El presidente le pidió a Washington aclarar que el TPS ofrecido por la administración de Joe Biden a los isleños solo cobija a quienes ya estén en EE.UU.



Según Duque, muchos han llegado a Colombia bajo la falsa promesa de que podrán cobijarse con este estatus si de allí saltan a Norte América, generando aún más presión a la crisis que ya se vive con los migrantes venezolanos.



