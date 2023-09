En un incidente que ha generado preocupación en San Francisco, dos taxis autónomos sin conductor de la empresa Cruise bloquearon una ambulancia que transportaba a una persona gravemente herida, resultando en la muerte del paciente en el hospital, según un informe emitido por el Departamento de Bomberos de la ciudad.



El suceso ocurrió el 14 de agosto en el barrio de SoMa, cuando los dos vehículos autónomos de Cruise se detuvieron en los dos carriles derechos de una calle de cuatro carriles, obstaculizando el paso de la ambulancia que se dirigía a atender a la víctima, quien había sido atropellada en un accidente vial cercano.



Según el informe, fue necesario solicitar la asistencia de un vehículo policial que se encontraba en otro carril para que la ambulancia pudiera continuar su camino hacia el Hospital General Zuckerberg de San Francisco, ubicado a aproximadamente cuatro kilómetros del lugar del accidente.



La demora causada por los vehículos autónomos en el transporte y atención médica resultó en la lamentable muerte del paciente entre 20 y 30 minutos después de su llegada al hospital. Cruise, sin embargo, afirmó que no tuvo responsabilidad en el incidente.



Imágenes que la filial de vehículos autónomos de General Motors compartió con 'The New York Times' sugerían que uno de sus carros se había retirado de la escena antes de que se cargara al paciente en la ambulancia, mientras que el otro permaneció en el carril derecho hasta que los paramédicos partieron.



Las grabaciones también mostraron que otros vehículos, incluyendo otra ambulancia, pasaron por el lado derecho del taxi Cruise.



El accidente ocurrió en San Francisco. Foto: Cruise.

En un comunicado oficial, Cruise declaró: "Tan pronto como la víctima fue cargada en la ambulancia, esta abandonó el lugar inmediatamente y en ningún momento fue obstaculizada por el vehículo Cruise". Las imágenes muestran que la ambulancia pasó al vehículo Cruise detenido aproximadamente 90 segundos después de cargar a la víctima.



La empresa explicó que un oficial de policía de la ciudad se comunicó con uno de sus empleados a través de asistencia remota en el vehículo, permitiendo que la compañía moviera el vehículo de la escena después de la partida de la ambulancia.



El Departamento de Bomberos confirmó los detalles proporcionados en el informe y enfatizó la importancia de minimizar los retrasos en situaciones de emergencia. Jeanine Nicholson, jefa del Departamento de Bomberos, criticó a Cruise por no asumir responsabilidad y subrayó la necesidad de un mayor diálogo sobre el incidente.



El presidente de la Junta de Supervisores de San Francisco, Aaron Peskin, señaló que, más allá de las circunstancias que causaron la muerte del paciente, el número creciente de incidentes relacionados con vehículos autónomos sin conductor es alarmante. Peskin afirmó que "todos tienen un tema común: los vehículos autónomos no están listos para el horario de máxima audiencia".



Cruise y Waymo, respaldada por Alphabet, la empresa matriz de Google, comenzaron a ofrecer servicios de taxis sin conductor en San Francisco el año pasado. Este accidente se produjo cuatro días después de que ambas compañías obtuvieran la aprobación de los reguladores estatales para expandir sus servicios y ofrecer viajes a todas horas en San Francisco.

El Departamento de Bomberos informó que este caso se suma a más de 70 incidentes en los que vehículos autónomos interfirieron con los servicios de emergencia en la ciudad.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información de La Nación de Argentina, y contó con la revisión de la periodista y un editor.