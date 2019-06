Dos mujeres respaldan versión de escritora que acusa a Trump de abuso

Dos mujeres respaldaron la versión de la escritora E. Jean Carroll sobre una presunta agresión sexual por parte del presidente Donald Trump hace más de 20 años, afirmando en una entrevista publicada el jueves que ella les contó lo ocurrido en ese entonces.



En conversación con el diario 'The New York Times', ambas mujeres dijeron que

Carroll les contó que Trump la sometió en un vestidor de la tienda por departamentos Bergdorf Goodman de Nueva York a finales de 1995 o comienzos de 1996 y la penetró en un ataque que duró varios minutos.

La escritora Lisa Birnbach y la expresentadora de noticias Carol Martin dijeron que dieron recomendaciones opuestas sobre si reportar el ataque a Carroll, quien era columnista de larga data de la revista Elle. Trump ha negado la acusaciones, afirmando que el encuentro nunca ocurrió.



Acusaciones similares se han conocido en los últimos dos años contra varios hombres poderosos en Hollywood, los medios y la política, a medida que el movimiento femenino #MeToo ha ganado fuerza y arrojado luz sobre la violencia sexual y el acoso.

Más de una decena de mujeres han acusado a Trump, de 73 años, de realizar avances sexuales no deseados en los años previos a su ingreso a la política. Foto: AFP

Más de una decena de mujeres han acusado a Trump, de 73 años, de realizar avances sexuales no deseados en los años previos a su ingreso a la política. Trump negó esas acusaciones y ganó la elección presidencial de Estados Unidos en 2016.



La acusación de Carroll fue publicada el viernes en un artículo de una revista de Nueva York adaptado de sus memorias. Ella dijo que no denunció a Trump, un acaudalado empresario inmobiliario, ante las autoridades en los años 90 porque temió represalias.



Birnbach dijo al Times que lo que Carroll le contó en ese momento le pareció una violación e instó a su amiga a acudir a la policía. Martin, en cambio, le recomendó no decírselo a nadie.

Reuters